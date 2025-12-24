係金ㄟ！金價飆破4500美元 白銀、 鉑金漲逾150％也創空前紀錄

黃金價格飆破4500美元。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博24日報導，委內瑞拉緊張局勢升溫以及對美國降息的預期，使金價飆破每英兩4500美元，創史上新高，白銀與鉑金也寫下紀錄高點。

報導說，現貨黃金漲近1%，延續3個交易日的漲勢。美國封鎖委內瑞拉油輪引發的摩擦，增添黃金作為避險資產的吸引力。交易員也押注聯準會（Fed）在連續3次降息後，明年將再度降低借貸成本，這有利於非收益的貴金屬價格。

今年以來，黃金已漲逾70%，白銀飆漲150%，雙雙有望創下1979年以來最佳年漲幅度。各國央行擴大買進，以及資金流入相關ETF也推升貴金屬價格的漲勢。世界黃金協會數據顯示，除5月外，今年黃金ETF的總持有量每月皆上升。

雪梨Guardian Vaults業務發展經理費尼（John Feeney）說，「目前黃金與白銀的主要驅力是，持續的實體需求加上總體經濟風險的敏感性；上漲的動能增強而非受阻，這顯示市場擁有根本信心，而非純粹的投機心態」。

金價在10月飆漲至每英兩4381美元高點下滑，然後迅速反彈，當時該漲勢被認為是過熱，如今黃金的上漲有望延續至明年。高盛等多家銀行預期2026年金價持續上漲，其基本預期為每英兩4900美元。

白銀23日首度突破每英兩70美元至72.7美元歷史新高。白銀的漲勢甚至比黃金更驚人。費尼表示，「有別於之前主要由槓桿推升價格上漲，此次白銀的漲勢是由真實需求支撐，這改變了市場在關鍵價格門檻附近的行為；這波漲勢我還沒看到盡頭」。

鉑金價格24日跳漲4%，每英兩飆破2300美元關卡，創1987年彭博開始彙編相關數據以來，首次突破該門檻。鉑金今年以來已上漲近160%，創年度最大漲幅紀錄。廣泛用於汽車與珠寶產業的鉑金已連續10個交易日上漲，創2017年最長漲勢紀錄。

