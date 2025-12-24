兒子回老家探親 85歲老父突遞上「1張紙」竟揭200萬消失真相

日媒以真實案例揭示，高齡者在逐步動用老後退休資金時，原本作為「緊急預備」的錢，可能在不知不覺中消失。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕如何支援年邁父母的晚年生活，已成為許多家庭不得不面對的課題。日本一名85歲高齡父親將「一張紙」交給返鄉的兒子，揭露了存摺中消失的1000萬日圓（約新台幣200萬元）背後的真相，真實案例揭示高齡者容易面臨的資產風險。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐藤亮太（化名，52歲）是東京一名上班族，他的85歲父親正雄（化名）自從幾年前母親過世後，家人一直以為他靠著年金與存款，仍能維持自立的生活。然而某天，亮太返鄉探望時，父親突然坐在暖桌旁，並遞了一封牛皮紙信封說「這個，你能幫我看看嗎？」。

請繼續往下閱讀...

信封裡，赫然是一張手寫的借據，記載著父親將1000萬日圓借給一名熟識男性。父親正雄表示，幾年前該男性曾以事業周轉困難為由向自己求助，最初借出500萬日圓（約新台幣100萬元），之後對方又表示「再一點就好」，最終累計超過1000萬日圓。起初存摺仍可查證款項，但後來對方失聯，僅留下借據，尚無還款跡象。

報導指出，「手上有錢」，反而成了風險的溫床。根據日本2023年的調查，65歲以上高齡者的金融資產平均持有額已超過2000萬日圓（約新台幣400萬元）。而報告顯示，2024年特殊詐騙事件中，65歲以上受害者占比高達65.4%，且來自信任對象的金錢搾取往往難以追訴，更不易曝光。

佐藤坦言，當下並非對父親生氣，而是對「為什麼不早點說」感到失望。他說「爸爸大概覺得『這是我自己的錢，想怎麼用都可以』。但如果出事，最後還是我們要承擔，不論是照護費還是入住安養機構的費用。」

高齡者的資產，本應是因應未來照護、醫療或突發狀況的「生活防衛資金」，若在健康時不先共享全貌，將來很容易釀成家庭糾紛。

佐藤表示，父親雖說「既然是自己決定的，也只能認了」，但他的懊悔明顯可見，誰也無法替他說出口的苦衷，才是最令人心疼的部分。

目前，佐藤一邊補助父親部分生活費，一邊協助辦理長照認定及地方支援制度。他感嘆「在看到借據前，我一直以為還能撐得住。但老化，就是這樣悄悄地、卻確實地，侵入生活。」

報導指出，高齡者在逐步動用老後退休資金時，原本作為「緊急預備」的錢，可能在不知不覺中消失。專家建議，家人不應只看帳面金額，更應共享資產用途與未來規劃，以確保父母的生活安全，也讓「支援家庭」能更安心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法