台積電等3檔AI股 外媒曝2026年最值得買的大贏家

台積電的另一個優勢是其作為一家科技公司提供的股息相當可觀。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧 （AI） 股票作為一個整體，輝達、台積電和博通在2025年表現最佳，與2024年一樣，同時也將是2026年最值得買入的三大人工智慧股票。

1. 輝達：人工智慧晶片及相關技術的領導製造商

請繼續往下閱讀...

輝達的圖形處理單元（GPU）是其旗艦半導體產品，被認為是訓練人工智慧（AI）模型和部署AI應用程式的黃金標準。該公司的資料中心平台先前一直運作良好。但自OpenAI 在 2022 年底發布 ChatGPT 聊天機器人後，其人工智慧產品（包括 GPU 和高效能網路產品）的需求開始飆升。這一事件向公司領導層和公眾展示了生成式人工智慧的驚人能力。

輝達執行長黃仁勳表示，管理階層「預見」未來五個季度，輝達核心資料中心技術的需求將達到5000億美元。平均每季1000億美元的需求量，實在令人震驚。作為參考，輝達第三財季（截至10月下旬）的總營收為570億美元，其中資料中心平台貢獻了512億美元。

2. 台積電：全球最大的晶片代工廠

台積電是全球最大的晶片代工廠。這意味著它為那些將全部或部分晶片製造業務外包給台積電的公司生產各種類型的晶片。台積電是全球最大的人工智慧晶片生產商，近年來，受人工智慧晶片需求激增的推動，該公司實現了顯著的財務成長。

台積電的客戶幾乎涵蓋所有主流晶片公司，例如輝達、博通和超微。此外，台積電也為一些自行設計晶片的大型科技公司代工生產晶片，包括人工智慧晶片，這其中就包括蘋果公司，蘋果被普遍認為是台積電最大的客戶，不過一些華爾街分析師預計，輝達很快就會超越蘋果，成為台積電最大的客戶。

對一些投資者來說，台積電的另一個優勢是其作為一家科技公司提供的股息相當可觀。截至12月23日收盤，其股息殖利率為1.13%。

3. 博通：領先的客製化人工智慧晶片製造商

博通公司為各種終端市場開發半導體，同時也開發基礎設施軟體。該公司強勁的成長得益於其客製化人工智慧專用積體電路 （ASIC） 和乙太網路產品（均面向資料中心）的旺盛需求。2023年底收購軟體製造商VMware 被證明是一項精明之舉，因為VMware的業務也發展良好。

博通是大型科技公司尋求客製化ASIC晶片的首選合作夥伴。顧名思義，這些晶片是為特定應用而設計的，包括內部使用，以及在某些情況下，用於其雲端運算服務。相較之下，輝達的GPU可以被視為更通用的AI晶片。GPU和ASIC都有市場需求，因此投資者不必擔心其中一種晶片會完全取代另一種。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法