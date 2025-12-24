外媒狠批三星唯利是圖！用「這招」榨乾記憶體市場剩餘價值

外媒指出，DDR4記憶體死而復生，但三星正試圖透過「推遲淘汰週期」來榨取市場剩餘價值。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體短缺使得DDR4記憶體重回市場，根據一份新的報告，三星計劃推遲該記憶體的停產週期，以利用市場需求。外媒wccftech指出，DDR4記憶體死而復生，但三星正試圖透過「推遲淘汰週期」來榨取市場剩餘價值。

DRAM 超級週期（supercycle）已成功擾亂記憶體供應鏈，以至於製造商目前無法滿足人工智慧產業的需求。從通用DRAM產品到HBM，生產線都出現了瓶頸，這促使三星、SK 海力士和美光等公司採取了「緊急措施」。

請繼續往下閱讀...

根據DigiTimes報導，由於DDR4記憶體模組的合約價格大幅上漲，三星計劃推遲其「生命結束」的周期。不過，所有產能都將面向伺服器級客戶。

據報導，三星計劃向客戶提供「不可取消、不可退貨」的合約，這將最終使這家韓國巨頭能夠確保其DDR5和DDR4產品的需求，而無需擔心客戶轉向其他產品。

更重要的是，根據此類合約，價格將基於當前情況鎖定，這意味著價格波動不會影響報價。DDR4記憶體在幾個月前一度被逐步淘汰，但現在客戶卻爭相購買，最終促使三星維持其生產。

對於消費者而言，在記憶體短缺時期，DDR4記憶體被視為可行的替代方案，因為廠商並未大幅提高價格。然而，現在看來，DDR4記憶體未來可能會變得難以負擔。

報導最後批評指出，DRAM供應鏈狀況在短期內似乎不會有所改善，像三星這樣的製造商似乎根本不會太在意消費市場，因為人工智慧領域對他們來說利潤更高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法