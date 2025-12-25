近3成國人相信算命！台灣命理服務業銷售額 5年增4.1倍

財政部表示，根據美國調查，透過命理服務諮詢未來，各國女性占比普遍高於男性。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，Covid-19疫情帶來的多方不確定性，使命理服務逐漸導向「情緒支持與療癒」，服務內容也從傳統八字、紫微斗數等，轉為占星、塔羅、人類圖等西方神祕學，吸引許多追尋內在成長的年輕消費族群；加上社群媒體及影音平台工具普及，降低入行門檻，拓展線上客群及收益，命理產業隨之蓬勃發展，2024年總計194家、銷售額2.9億元，5年來家數增1.6倍、銷售額更增加4.1倍。

按地域觀察，雙北、台中及桃園市命理服務業合計占全國家數6成5、銷售額8成4。另，根據中央研究院調查，我國相信占卜、算命可預測未來的人口占比約29.5%，其中女性為36.4%、男性為24.5%，性別差異與各國相似。

財政部表示，因害怕未知及尋求安心感，人們常透過命理服務（包含算命、星座運勢等）諮詢未來吉凶禍福，根據美國調查資料顯示，因國情、文化與宗教差異，選樣國家中以傳統文化濃厚的南非比率占47%最高，東南亞地區以印度 45%最高，鄰近日、韓、星等國約2成，法國為13%、美國為9%。

若按性別觀察，由於女性思考常偏向直覺或情感連結，加上面對不確定性時，傾向尋求外界情緒支持，各國女性占比較男性高出5至13個百分點不等。若按宗教信仰者區分，印度教屬於各宗教類別中占比較高者、達5成1；佛教信仰者雖在南韓與新加坡占比達3成，但在日本僅16%；而穆斯林、基督教等多在1成左右。

