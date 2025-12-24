智能販賣機廠商滙聚連踩公平法2紅線 挨罰80萬

公平會今指出，滙聚公司招募加盟畫大餅又未揭露重要營運交易資訊，違法要罰80萬元。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日決議，智能販賣機廠商滙聚因在「2023台北國際連鎖加盟大展-春季展」招募加盟時宣稱，「保證」加盟者能將「美食廚房」機台放入台積電、大立光等特定地點，但實際未完成，因廣告不時挨罰40萬罰鍰，又因招攬加盟時未能充分且完整提供「開始營運前購買商品費用」及「加盟營運期間購買商品及場域抽成費用」等2項加盟重要資訊，又遭處40萬罰鍰，總計挨罰80萬元罰鍰。

公平會說明，滙聚代表人在加盟展現場介紹時，對不特定有意加盟者口頭宣稱保證加盟者的「美食廚房」機台將能放入台積電、聯電、大立光或日月光等等的點位，但調查結果顯示，滙聚僅有部分點位符合其宣稱，部分如聯電、大立光則未達成。

公平會強調，加盟業主於招募加盟時，就加盟機台放置點位進行保證之宣稱，是讓有意加盟者判斷品牌及營運風險、投資報酬率、回收期間的重要項目，對有意加盟者具有招徠效果，更是據以評估加盟與否的關鍵。

但前述共見共聞的廣告宣稱卻與事實不符，已足以引起有意加盟者錯誤之認知及決定，屬虛偽不實及引人錯誤之表示，違反「公平交易法」第21條規定。

此外，滙聚為加盟資訊之提供者，卻於招募加盟過程中，未充分且完整揭露「開始營運前購買商品費用」及「加盟營運期間購買商品及場域抽成費用」等2項重要交易資訊，將使有意加盟者難以充分評估開店前、營運期間需投入之資金與相關限制條件等，妨礙加盟者正確判斷及評估而影響權益，並減少其加入其他加盟業主的機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，又違反「公平交易法」第25條規定。

公平會呼籲，加盟業主招募加盟時的宣傳應有憑有據、不做誇大不實的廣告，並應充分與加盟店溝通及提供完整加盟費用與加盟條件等相關資訊，以創造雙贏並可減少加盟交易糾紛。

