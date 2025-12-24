碳交所首次引進強森林經營碳權專案 國際碳權再邁步

碳交所首次引進強森林經營碳權專案。（碳交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕碳交所今日表示，為響應我國積極推動自然碳匯，協助企業達成淨零排放目標，首次引入「加強森林經營」（Improved Forest Management，IFM）類型專案，這也是碳交所首批來自美國額度核發機構ACR專案，讓我國自願性碳市場與國際擴大接軌。

碳交所說明，ACR是全球第一個獨立自願性溫室氣體減量註冊單位，並長期擔任加州總量管制與交易計畫的抵換專案註冊機構（OPR），於森林與土地利用相關專案具備深厚經驗，在北美森林碳權領域具領導地位。

而國際大廠近年來積極布局高品質自然為本解決方案，如微軟（Microsoft）於今年6月簽署480萬噸美國IFM碳權採購協議，創下該公司迄今最大規模的自然碳匯採購紀錄，Apple旗下Restore Fund則擴大對美國和拉丁美洲自然解方的投資，於9月投入保護及復育加州紅杉林的計畫，可見IFM專案已成為企業淨零轉型布局的重要策略。

碳交所表示，與植樹造林類型專案（ARR）不同，IFM是在既有的森林基礎上，透過延長輪伐期、減少伐採量等改善作業方式，增加森林碳存量。

本次上架之IFM專案來自緬因州，當地傳統林業普遍採取皆伐（clearcut）或重度伐採模式，專案透過改變森林經營策略，除具備減量效益，亦達到保護當地潔淨水源、提升生物多樣性的成效，符合多項聯合國永續發展目標（SDGs）。

此外，因應產業減碳有在地化抵換的趨勢，引進北美當地IFM碳權，有助於企業在特定區域進行碳抵換的策略需求，協助產業靈活進行碳管理布局。

在碳權品質方面，碳交所除持續依循環境部之參考指引審查，亦引入衛星遙測技術、美國官方資料庫等，針對專案區域之自然災害風險，包含野火、洪水及病蟲害等面向進行評估，確保專案符合外加性及永久性之要求。

碳交所表示，本公司國際碳權交易平台之會員，即日起可登入平台查詢專案資訊及交易。此外，為響應自然碳匯趨勢，碳交所將於2026年1月偕農業部林業試驗所舉辦森林碳匯專案實務課程，以推動我國自然碳匯類型自願減量專案。

