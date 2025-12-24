11月製造業生產連21紅 全年估創新高、成長上看17％

經濟部統計處今公布11月製造業生產指數120.84，年增17.35%。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布11月工業生產指數119.31，年增16.42%，製造業生產指數120.84，年增17.35%，兩指數同創歷年同月新高、連21個月正成長。經濟部指出，製造業今年前11月較上年同期增加17.38%，全年指數可期創歷史新高，年增率上看17%。

統計處指出，人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求續強，支撐資訊電子產業生產動能穩健成長，但部分傳統產業因市場競爭及需求動能不佳而續呈減產，抵銷部分增幅。累計今年前11月工業生產增加16.25%，其中製造業增加17.38%。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增17.55%，主因12吋晶圓代工、IC 封測、IC 設計、主機板等產品生產成長，累計今年前月較上年同期增加25.32%，電腦電子產品及光學製品業年增124.52%，主因半導體產業持續擴大投資，推升伺服器、半導體檢測設備及零組件、通訊傳播設備、固態硬碟等產品生產上揚，累計今年前11月較上年同期增加48.14%。

傳統產業方面，受海外同業競爭及終端需求仍疲影響，部分廠商持續調節減產或進行產線排修，化學材料及肥料業年減4.26%、基本金屬業年減10.79%、汽車及其零件業年減14.22%；機械設備業則因基期較高轉為年減4.26%，但半導體生產設備需求續強，抵銷部分減幅。

