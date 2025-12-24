涉及台積電2奈米洩密案 TEL台灣子公司東京威力科創宣布高層人事將異動

半導體設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司於日公佈組織變更及人事調整訊息。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司於今日公佈組織變更及人事調整訊息，其中TEL台灣子公司東京威力科創董事長、總裁及副總裁人事有異動，董事長將由長久保達也接掌，總裁由TEL歐洲全球銷售本部本部長仲間誠二接任，並增設資深執行副總裁一職，將由東京威力科創營運支援處副總柯昱成升任，人事案預計明年2月1日生效。

業界認為，此人事案與TEL台灣子公司東京威力科創日前涉入台積電（2330）2奈米竊密案有關，並遭台灣高等檢查署起訴及求處1.2億元巨額賠償。

東京威力科創目前的董事長為伊東晃，將轉任執行顧問；現任總裁張天豪將調任前段工程事業本部任本部長。

TEL表示，這次人事變動是作為中長期經營策略的一部分所進行的調整。旨在進一步強化TEL Taiwan的經營體制與組織，提升客戶服務的品質與深度，同時並深化本地員工的工作動力與企業向心力。

TEL之前發布聲明表示，台灣子公司東京威力科創有1名前員工（該員已被逮捕並起訴）涉嫌洩露客戶機密資訊，台灣檢察機關對此案已進行調查，並於今年12月2日宣布以違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，起訴東京威力科創。母公司TEL並未被起訴。

