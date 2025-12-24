國泰投信推日本不動產ETF今獲准 發行價10元還能配息

國泰投信攜手日本大和資產管理推出首檔台日跨境連結日本不動產ETF「國泰大和日本不動產收息ETF基金」，今獲金管會核准。（國泰投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰投信攜手日本大和資產管理，今獲金管會核准，推出台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF「國泰大和日本不動產收息ETF基金」，連結日本指標性的REITs ETF「iFreeETF東証REIT指數（1488.JP）」，預計於2026年1月19日至21日正式展開募集，發行價新台幣10元，且具備配息機制。

國泰投信表示，大和資產管理為日本頂尖資產管理機構，旗下REITs ETF「iFreeETF東証REIT指數（1488.JP）」在日本市場具備高流動性與市場代表性，能充分反映出日本不動產市場整體表現。近年日本觀光人潮屢創新高，加上企業擴張和商務需求大增，使東京、大阪等主要城市的商辦空置率顯著下降、租金維持上升趨勢。雖然日本房價近年回升，但相較台灣仍具相對吸引力，租金投報率也高於國內，成為投資人關注焦點。

此外，國泰投信補充，從資產配置角度來看，若跨國買房不僅需要大額資金，還要面對跨國稅務、管理成本與流動性風險，許多人只看見租金收益，卻忽略背後的資金壓力。更重要的是，實體購屋通常僅能鎖定住宅市場，難以觸及頂級商辦或知名飯店等高價資產。因此，投資目標若著眼在「日本房地產的成長與收益」，則可透過與日本REITs（不動產投資信託）相關ETF來參與市場。

國泰日本不動產基金經理人游凱卉指出，日本REITs市場具備三大優勢：日本法規要求至少90%盈餘分配給股東，有望提供長期收益來源；涵蓋辦公室、物流、零售、住宅、飯店等多元化不動產；年化波動度低於全球主要REITs市場，且目前估值處於歷史相對低點，深具吸引力。

此外，她也提到，日本經濟正處於30年來未見的「黃金交叉點」，日股創高、通膨溫和回升、企業治理改革與產業回流，帶動不動產市場結構性成長；加上日圓走勢偏軟情況下，海外資金湧入，也讓東京、大阪等核心區域的商辦需求與租金表現持續強勁，成為難得的國際資產配置機會。

