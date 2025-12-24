中華信評：裕隆汽車出售納智捷股權 有助降低槓桿、提升獲利

裕隆汽車在12月19日同意將持有的納智捷股權，售予鴻海精密工業與裕隆汽車所合資的鴻華先進，交易金額約為新台幣7.876億元。（資料照，記者楊雅民攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中華信評今表示，裕隆汽車出售旗下納智捷汽車股權，應有助於降低其槓桿水準並些微提升其獲利能力。

裕隆汽車在12月19日同意將持有的納智捷股權，售予鴻海精密工業與裕隆汽車所合資的鴻華先進，交易金額約為新台幣7.876億元。此次交易包含納智捷母公司營運資產、銷售公司、經銷商網路、售後服務業務以及相關人力。該收購案預計將於2026年第1季完成，但仍需取得主管機關核准。

根據中華信評目前的基本情境假設，出售納智捷股權的現金流入應有助於裕隆汽車在2026年將其借款對 EBITDA比，從2025年的2.5倍至3.0倍改善至2.0倍至2.5倍；2027年則可望進一步改善至1.5倍至2.0倍之間。

同時，由於納智捷在2025年前3季產生約新台幣2.53億元的損失，因此出售納智捷應有助於部分提升裕隆汽車的獲利能力，並減輕其營運負擔。

中華信評先前預測，納智捷於2026年至2027年僅能大致達到損益兩平的狀態，同時預期裕隆汽車將維持與鴻華先進之間的合作關係，並繼續負責組裝將於未來數個月內上市的電動車款。由於裕隆汽車透過權益法投資持有鴻華先進43.83%股權，因此該公司仍為納智捷的第2大股東，並能持續參與納智捷的營運。

儘管如此，中華信評認為裕隆汽車將繼續聚焦於多元品牌汽車代工策略，並進一步提升產能利用率以及獲利能力。

中華信評預測，受鴻華先進即將推出的Model B車款，以及將於北美與大洋洲市場推出的其他海外車款所支持，裕隆汽車的產量在2025年大幅下滑35%至40%之後，可望於2026年反彈回升75%至80%。

產量增加以及提升生產效率方面的措施，皆支持中華信評預測裕隆汽車於2026年至2027年的EBITDA利潤率將維持在9%至10%之間，相較於2025年的10%至12%、2024年的8.8%。

