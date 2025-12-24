從刷馬桶到科技帝國：黃仁勳奉行「這準則」 馬斯克按讚

輝達執行長黃仁勳（左）和特斯拉執行長馬斯克（右）雖然領導著不同的商業帝國，但他們對於如何成功經營一家公司卻有著令人驚訝的共同理念。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭輝達執行長黃仁勳和特斯拉執行長馬斯克雖然領導著不同的商業帝國，但他們對於如何成功經營一家公司卻有著令人驚訝的共同理念。這兩位億萬富翁都認為，對執行長來說，沒有任何任務是微不足道的，這意味著奉行「要捲起袖子，親力親為」的務實準則。

黃仁勳和馬斯克的非傳統工作立場，凸顯其嚴謹的工作態度，這種態度將謙遜和直接行動置於企業自負之上。世界首富伊隆馬斯克支持黃仁勳關於X平台職業標準的立場他透過社群媒體發文，表達對黃仁勳關於管理者該如何領導的看法。

在一段黃仁勳2024年3月在史坦福商學院的演講視頻下，馬斯克回覆道：「這就是風格」。 在這段視頻中，黃仁勳回顧了他早年當服務員和打雜工的經歷。

黃仁勳在談到他在丹尼餐廳的經歷時說：「對我來說，沒有哪項工作是低人一等的，因為，別忘了，我以前是洗碗工，也打掃過廁所。我打掃過很多廁所。我打掃過的廁所比你們所有人加起來都多。有些廁所的景像我簡直無法忘記。這就是生活。」

黃仁勳解釋說：「你不能給我安排一項有辱我身份的任務。我做這件事並非僅僅因為它有辱我的身份。如果你給我一些東西，想要我的意見，而我又能為你提供幫助，並且在我的審閱過程中，與你分享我的思考過程，那麼我就對你有什麼貢獻。我讓你能夠看到我如何思考的問題。」

黃進一步解釋了這種方法如何定義了他的管理風格，他說：「你知道，透過推理，人們如何思考問題就能賦予你力量。『天哪，原來是這樣推理的！它並沒有看起來那麼複雜。』所以我總是向人們展示如何推理。策略、預測、問題分解，這些都是賦能於人的方法。我是這麼理解的。」

2024年8月，黃仁勳的領英個人資料因列出他曾擔任服務員、洗碗工和餐廳服務員的經歷而引起廣泛關注。這些記錄顯示，在他進入科技界之前，他曾在1978年至1983年間從事這些工作。

在接受《The Transcript》的另一次採訪中，黃仁勳提到他很少解僱員工，更傾向於支持他們的職涯發展。他指出，對於遇到困難的員工，「寧願幫助他們進步，也不願放棄他們」。

黃仁勳表示，「當你解僱某人時，很多人會說：『這不是你的錯，或者『我做出了錯誤的選擇』，或者『現在工作機會很少』。你看，我以前是打掃廁所的，現在我是一家公司的CEO。我認為你可以學會的。我很確定你可以學會這個。我相信生活中有很多東西是可以學習的，你只需要學習去學習的」。

黃進一步指出：「我有幸觀察了很多聰明人做很多事情。我身邊有60個人。他們一直在做聰明的事情，他們可能自己都沒意識到，但我卻一直在從他們每個人身上學習。所以我不喜歡放棄任何人，因為我認為他們還有進步的空間。」

