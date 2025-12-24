HOYA BIT交易所攜手台新銀行，建立新台幣信託服務。左四為台新銀行總經理林淑真、右四為禾亞數位董事長彭云嫻。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國內虛擬資產交易所HOYA BIT禾亞數位科技今日表示，與台新銀行啟動合作新台幣信託業務，由台新銀行依信託契約受託管理HOYA BIT用戶的法定貨幣資金，當用戶依用戶契約向 HOYA BIT提交入出金申請後，可享有即時入金、出金24小時內匯至用戶綁定之新臺幣帳戶服務。

HOYA BIT指出，因加密貨幣市場為24小時交易，對投資人而言，資金即時調度之需求也隨之提升。然而過去加密貨幣投資人在進行新臺幣出入金時，經常面臨流程繁複、等待時間較久等困擾影響資金運用的靈活度。為解決投資人痛點，才攜手台新銀行推出新臺幣信託服務，建立更即時、更安全的資金流動連接機制。

台新銀行表示，能滿足用戶在不同資產、金融場域間的調度需求將成為金融業脫穎而出的關鍵，台新銀行提供企業客戶24/7全天候運行的金流代收付服務，擁有金流穩定性、風險控管與資安架構，可提供虛擬資產交易所及加密貨幣投資人更安全、透明且可持續的虛擬資產資金入口，透過金融業的穩定結合科技業的速度，讓台灣可以符合國際金融市場所推動的即時化與數位化標準。

HOYA BIT創辦人暨董事長彭云嫻表示，隨著傳統金融與金融科技深度融合，虛擬資產已是台灣邁向「亞洲資產管理中心」不可或缺的關鍵拼圖。以此宏觀願景為導向，HOYA BIT在完成金管會洗錢防制登記（金管證券字第1140349566號）的合規基礎上，致力將國際級服務標準引進台灣，具體實踐「台灣最友善交易所」的核心價值。

台新銀行長期耕耘數位金融創新領域，旗下數位銀行品牌Richart深受年輕世代與高度數位化投資族群青睞，在國內數位銀行中具領導地位。面對全球資產結構快速向數位化轉型，台新銀行與HOYA BIT將以本次合作為基礎，持續推動更多符合國際標準的創新服務，盼能共同推升臺灣在全球金融科技市場中扮演重要關鍵角色。

