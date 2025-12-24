人民幣兌美元匯率持續升值 逼近7大關

離岸人民幣兌美元匯率今天盤中升破7.01，逼近7大關。（資料照）

〔中央社〕美元走弱下，人民幣兌美元匯率近期持續升值。離岸人民幣兌美元匯率今天盤中升破7.01，逼近7大關。分析說，美元走弱加上季節性的結匯潮，人民幣兌美元匯率有望在年底「破7」。

綜合每日經濟新聞、上海證券報、新浪財經報導，離岸人民幣兌美元昨天升破7.02，為2024年10月以來首次；今天盤中又升破7.01，最高一度來到7.0028，距離7.0大關僅一步之遙。截至下午4時，報7.0044。

數據顯示，離岸人民幣兌美元匯率1個月以來已升值超過1000點。

與此同時，在岸人民幣兌美元匯率今天也升破7.02，最高來到7.014。截至下午4時，報7.015。

中國業界人士認為，近期人民幣升值主要受內外部兩方面因素驅動。

從外部看，12月以來，隨著美國聯準會（FED）如期降息25點，美元指數再度走弱，今天又失守98關卡。中國國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，市場預期，美國聯準會繼續降息將進一步壓制美元長期走勢，為人民幣提供長期外部升值空間。

內部動因則在於年底的季節性結匯潮。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，臨近年底，企業結匯需求增加，帶動人民幣季節性走強。在人民幣持續走強後，前期累積的結匯需求有可能加速釋放。

中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗認為，短期內人民幣仍有升值空間，一方面緣於市場對中國經濟轉型韌性和新經濟前景的認知改善，另一方面則是因為過去積累的未結匯貿易順差可能隨著匯率預期改善而提升，形成潛在的境內資金流入支持。

對於市場關注人民幣兌美元匯率是否會「破7」，龐溟表示，在結匯需求與外部因素疊加下，年底人民幣兌美元匯率存在階段性、短暫突破7.0大關的可能性，但更可能呈現雙向波動態勢。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價今天上揚52點，報7.0471元。

