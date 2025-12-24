祭減稅誘因鼓勵為員工加薪 經部：逾3萬員工受惠

經濟部透過「租稅優惠」及「信用保證」雙軌政策，鼓勵企業為員工加薪。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為引導中小企業將營運成果回饋員工，促進薪資合理成長，經濟部今年將「鼓勵企業為員工加薪」納入政策誘因設計，推動「租稅優惠」及「信用保證」雙軌政策。經濟部表示，已有1366家中小企業今年申請適用員工加薪或增僱租稅優惠，估共3萬1769名員工獲得加薪。

經濟部透過提供租稅優惠與信用保證配套措施，將「為員工加薪」納入政策誘因設計，引導中小企業將營運成果回饋基層員工。依據財政部113年營利事業所得稅申報資料，今年申請適用員工加薪或增僱租稅優惠的中小企業計1366家，共3萬1769名員工獲得加薪，顯示政策確實有助於企業主將經營成果與基層員工分享，提升員工福利。此外，租稅優惠鼓勵中小企業增僱24歲以下或65歲以上基層員工，減除率提高至200%，為員工加薪的減除率則提高至175%。

今年經濟部為鼓勵中小企業為員工加薪以獲得額外信保額度，凡是經核認屬實為員工加薪的中小企業，可獲額外提供同一企業最高3500萬元的信用保證融資額度，保證成數最高9.5成，今年已針對2787家中小企業提供額外信保額度，融資金額達82.26億元，平均加薪幅度9.6%，受惠員工達1萬7545人。

經濟部表示，透過政策與配套措施引導中小企業為員工加薪，不僅與基層員工分享企業經營成果，協助員工因應物價上漲壓力，更有助企業留才，強化競爭力，未來經濟部將持續以租稅與金融支持的雙軌誘因，結合輔導資源，使全國中小企業穩健營運並合理加薪，打造兼具競爭力及包容性的經濟發展環境。

