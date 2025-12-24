國票金董事會拍板 撤回國票證券減資案、改2方案支應

國票金（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金今日召開董事會，討論子公司樂天商銀增資案，最後董事會決議，國票證券減資案｢撤案｣，而由國際票券上繳特別盈餘公積，並搭配舉債支應，國票金指出，樂天商銀的增資金額在30億元以內，國票金按原持股比例參與49%，增資所需資金不超過15億元。

國票金今日上午召開董事會，議程包括「是否參與樂天銀行增資案及資金來源｣，以及「國票證券減資案」，經董事會討論，考量若要國票證券減資，除了必須經證券董事會通過，還須召開臨時股東會，並給予債權人提出異議的時間，預估會與股東常會停止過戶期間衝突，恐怕「緩不濟急｣。

此外，若國票證券減資，勢將使目前資本適足率已處於證券業後段班的國票證券，資本適足率將持續下滑，進一步縮減業務承作能量，董事會經討論後，為了確保股東權益，決議「緩議」並撤案。

國票金指出，今日董事會無異議通過增資樂天商銀案，資金將由國際票券上繳特別盈餘公積及舉債支應，估計樂天增資的金額在30億元以內，國票金按原持股比例參與49%，不會超過15億元。由於增資過程中需配合審閱2025年最新財報，目前時序已進入12月底，依照時程，須待明年4、5月全年財報出爐，才能辦理相關增資流程，預估增資時點將延至明年第2季、甚至第3季初。

