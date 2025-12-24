藍新攜手Visa、Mastercard 打造無密碼支付驗證

藍新今日宣布聯手Visa、Mastercard。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付廠商藍新金流今日宣布，攜手Visa及Mastercard，成為全台首家同時支援兩大國際卡組織「Passkey無密碼支付驗證」的第三方支付業者，正式告別簡訊驗證（OTP）時代。

市場數據顯示，在線上支付交易時，約有20至30%的訂單因3D Secure驗證失敗而流失，消費者常因收訊不佳的簡訊延遲、以及國外收不到簡訊而放棄購買，或是在切換應用程式中跳轉失敗，導致無法完成交易，影響電商與品牌商戶的營收，造成支付體驗破碎化的問題。

為解決此痛點，藍新深度整合Visa與Mastercard兩大「Payment Passkey」解決方案，以Passkey無密碼支付打造三大優勢，協助商戶終結流失訂單痛點、有效提升交易成功率，且消費者可刷臉秒付、告別簡訊驗證碼詐騙，與電商業者共同攜手打造完善的線上支付新標準。

「Payment Passkey」解決方案將無密碼支付驗證機制直接納入刷卡授權流程，商戶只要透過「藍新金流」單一介面完成串接，即可一次導入國際主流的無密碼支付基礎建設，大幅提升交易效率與成功率。

藍新科技總經理鍾興博表示，為解決商戶與消費者兩大痛點，領先業界與Visa及Mastercard展開「Passkey無密碼支付驗證」技術合作，以消弭支付體驗破碎化為核心目標，減少支付流程障礙、協助商戶降低交易中斷風險，提升實際成交率，讓無密碼驗證成為未來線上支付的標準配備。

藍新表示，「Passkey無密碼支付驗證」滿足國際FIDO（Fast IDentity Online）認證標準，並與消費者的行動裝置綁定；消費者首次完成設定後，無需記憶複雜密碼，僅需透過臉部或指紋辨識，即可快速透過身分確認，實現「一掃即付」的無縫結帳旅程。

Passkey結合個人行動裝置上的金鑰加密架構與生物辨識技術，不傳輸、儲存任何密碼資訊，在防詐層面扮演關鍵的角色，可大幅降低OTP識別碼遭釣魚網站竊取、或簡訊被攔截的風險，進一步提升支付安全性。

