房仲調查 近7成支持央行信用管制延續至2026年

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2026年房市呈現「價緩跌、量盤整」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行第七波選擇性信用管制打擊炒作投資、甚至有效抑制房價，因此，有68%受訪者支持央行的第七波選擇性信用管制能夠延續至2026年。

根據永慶房屋針對自家網路會員進行第一季房市預測調查，超過5成受訪者認為央行信用管制有效打擊投資炒作，甚至抑制房價上漲。

請繼續往下閱讀...

因此，超過6成受訪者希望該管制延續至2026年，至於，外界關注的「新青安2.0」議題，高達73%支持政府應該以不同方案續辦新青安，其中75%受訪者希望利息補貼額度能夠達到2碼，另有69%希望維持貸款上限1千萬元，以及貸款成數8成。

對於明年房市看法，永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，68%受訪者認為明年房市交易量應該維持平盤，頂多小幅震盪正負5%，對於房價趨勢，有8成受訪者認為明年房價呈現盤整或小幅下跌、年跌幅約莫落在5%以內。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在國內外政經情勢、房市政策、中國關係與市場供給四大變數影響下，預期2026年房市回歸理性供需，市場仍以首購、自住族群為交易主力，因此，整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局，但「區域分化」現象明顯。全年交易量估25.1至26.4萬棟左右，較2025年減少3%至增長2%之間。

而房價部分，在第七波選擇性信用管制持續下，民眾持續看跌房價，且相較於一年前，房價已有下跌走勢，展望2026年，剛需強勁的區域房價跌幅預估在3%至5%左右，市場供給量大的區域，房價則有5%至7%的跌價空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法