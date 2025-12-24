台積電39％市占率領航晶圓製造2.0市場 三星僅4％

台積電主導Foundry 2.0市場。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國朝鮮日報報導，Counterpoint Research公佈，第3季全球Foundry 2.0（晶圓製造2.0）營收達848億美元，年增17%，在人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）前端製造與後端先進封裝的強勁需求下，台積電等純晶圓代工廠是驅動該成長的主力。台積電以39%的市占率主導Foundry 2.0市場，三星市占率僅4%。

報導說，今年第3季台積電營收年增高達41%。Counterpoint Research將此紀錄性營收成長歸功於台積電為蘋果的旗艦智慧手機解決方案擴大3奈米製程產能，以及4、5奈米製程的高利用率，相關製程乃是為輝達、超微、博通等客戶生產AI加速器。排除台積電，第3季全球晶圓廠營收成長僅6%，中國晶圓廠在北京政策的支持下，年增12%。

今年第3季Foundry 2.0市占率以台積電的39%居冠，其次為日月光6%、德州儀器6%、英特爾晶圓代工（Intel Foundry）5%、英飛凌5%、三星電子4%。

Counterpoint Research表示，傳統僅涉及晶圓製造的「Foundry 1.0」已無法完整反映當前半導體產業結構。「Foundry 2.0」的範圍則納入純晶圓代工廠、非記憶體IDM、封測（OSAT）業者以及光罩供應商。

Counterpoint Research首席分析師Jake Lai指出：「Foundry 2.0市場的年營收成長預計將維持在15%左右。隨著關鍵成長驅力的4、5奈米製程產能接近飽和，以及台積電先進封裝技術CoWoS廠的產能吃緊，與第3季相較，台積電第4季難以再創顯著的季（quarter-on-quarter）成長」。

他補充說，「純晶圓代工市場預計年增26%，未來幾季，AI GPU與AI專用積體電路（ASIC）的持續出貨，將支撐此成長，並在擴大整體市場上扮演關鍵角色」。

