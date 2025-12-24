新昕纖因應業務緊縮 龜山廠大量解僱員工

新昕纖董事會決議啟動業務緊縮與組織調整，將依法對桃園龜山廠員工辦理大量解僱。（新昕纖提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠新昕纖（4406）今天指出，受全球經濟局勢變化、原料成本上漲、國內電價連年調漲推升生產成本，以及地緣政治風險導致下游客戶轉單他國，並面臨中國及越南紗線低價競爭等因素衝擊，公司營運陷入嚴重虧損，董事會決議啟動業務緊縮與組織調整，將依法對桃園龜山廠員工辦理大量解僱。

新昕纖指出，相關作業將依《大量解僱勞工保護法》及《勞動基準法》規定辦理，並已依法列冊通報主管機關。本案已於114年12月24日經董事會決議通過。

請繼續往下閱讀...

從產能配置來看，新昕纖近三年設計產能呈現下修趨勢，2022年及2023年產能均為1萬9800公噸，2024年降至1萬7400公噸；實際產量方面，2022年為8785公噸，2023年降至6695公噸，2024年進一步下滑至6306公噸。

公司並公告，全部或部分停工項目之產能為每月1450公噸，2024年實際平均產量約為每月526公噸，相關停工項目占2024年營收比重高達98.54%。至於廠房或主要設備出租、資產質押等事項，公司表示均不適用，也提到本案屬重大訊息公告事項，除依法辦理相關程序外，並無其他應敘明對股東權益或證券價格有重大影響事項。

在全球服飾產業快速反應市場需求的趨勢下，快時尚已成為主流，明顯壓縮紡織供應鏈交期。紡織廠新昕纖（4406）上週在法說會指出，過去客戶一張訂單仍有3個月、甚至45天的交期，如今多已縮短至不到30天，供應鏈的即時反應能力成為競爭關鍵，公司也因此更凸顯小規模、高機動性的經營優勢 。

新昕纖指出，公司營運核心在於「創新」與「客製化」，並非走大量標準化產品路線，而是與主要客戶密切協同開發，依照品牌與終端市場需求，設計專屬的特殊複合纖維產品。透過與客戶共同規劃產品計畫，公司有能力在短時間內完成開發並量產，因應市場節奏加快的變化 。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法