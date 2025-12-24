中國催生EUV恐製造低廉晶片「依賴陷阱」台灣續引領全球尖端技術市場

無法取得荷蘭半導體設備製造商ASML的EUV曝光機（見圖）等尖端技術，是限制中國半導體發展的最大瓶頸。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國工程師啟動極紫外線（EUV）曝光原型機，傳目前已在深圳投入運作，官方大外宣稱進展是一項技術里程碑。專家指出，深圳EUV原型機的投產標誌著全球半導體市場正式分裂為兩個獨立且日益不相容的系統。這項發展可能終結晶片產業的全球化時代，取而代之的是兩條由截然不同的經濟和地緣政治規則支配的平行供應鏈。

無法取得荷蘭半導體設備製造商ASML的EUV曝光機等尖端技術，是限制中國半導體發展的最大瓶頸。過去五年，全球半導體產業認為，嚴格的「小院子，高圍牆」限制將使中國在技術上落後數代。

深圳原型機被視為因應需求而生的混合型設備，儘管該設備尚未生產出可投放市場的晶片，但它的出現加速中國實現半導體自主化的進程，預計在2028年至2030年間實現。

從技術角度來看，中國的EUV原型機凸顯西方商業邏輯與中國戰略需求的差異。

以台灣、美國、歐洲和韓國為首的西方體系將繼續引領尖端科技的發展。台積電和英特爾已經在測試ASML的「高數值孔徑極紫外曝光」（High-NA EUV）設備，用於2奈米以下的製程製造，優先考慮人工智慧和資料中心的高性能，並採用市場驅動的定價策略。西方的主要目標是確保在技術上領先中國。

台積電已邁入埃米級製程時代，採用A16製程和背面供電技術。他們的目標是確保台灣的技術領先中國。儘管中國在技術上落後於西方，主要集中在5奈米到3奈米的製程上，但它並不受傳統商業可行性的束縛。

在中國，像中芯國際這樣的國有晶圓代工廠為了確保供應安全，會接受較低的良率。其主要目的是向「全球南方」和「一帶一路」沿線市場提供價格低廉的晶片，但這可能會使那些無力承擔西方價格的國家陷入「依賴陷阱」。

當大多數人都在關注先進人工智慧晶片的競賽時，一場更大、更直接的經濟變革正在「成熟製程晶片」（28奈米及以上）領域悄悄發生。這些晶片對於汽車、工業機械和家用電器至關重要。

隨著本土技術進步和灰色市場採購緩解設備短缺問題，分析師認為，到2030年，中國可能控制全球30%至40%的老舊晶片產能。深圳的突破性進展使中國能夠集中精力利用這條供應鏈。透過大量投放國有支援的晶片，中國企業可以將價格壓低到西方競爭對手無法匹敵的地步。

這種情況可能令西方工業陷入困境。汽車和家電製造商在巨大的成本壓力下，可能難以抵擋購買價格較低廉的中國晶片的誘惑。這種對基礎電子產品供應鏈的潛在控制權，構成了一種戰略風險，其嚴重程度不亞於人工智慧領域的領先地位之爭。

