DUSKIN攜手吉伊卡哇 全年最殺明星商品買一送一

統一（1216）集團引進的日本清潔用品專家DUSKIN年度最大檔促銷優惠來了，今年首度跨界合作「吉伊卡哇」、獨家推出限定包裝，進駐7-ELEVEN、康是美和聖德科斯等通路販售，搶攻農曆春節清潔用品銷售旺季。（台灣樂清提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團引進的日本清潔用品專家DUSKIN年度最大檔促銷優惠來了，今年首度跨界合作「吉伊卡哇」、獨家推出限定包裝，進駐7-ELEVEN、康是美和聖德科斯等通路販售，搶攻農曆春節清潔用品銷售旺季。

台灣DUSKIN樂清表示，隨著民眾對居家環境品質與衛生防疫的意識持續增高，家用清潔產品市場規模逐年成長，其中又以農曆年前為清潔用品最大銷售潮，DUSKIN將於12月11日起至2026年2月17日止，啟動年度最優惠檔期。

請繼續往下閱讀...

於全台超過7000多家7-ELEVEN門市（門市貨架、門市預購、i划算等）將DUSKIN樂清最熱賣的明星商品，包括各式掃除工具、洗衣精、清潔劑（750g/4L）以及消毒用品等，共計17項，祭出指定品項「買1送1」優惠。

台灣DUSKIN樂清預期，透過這次橫跨年末與春節的超商通路促銷活動，以更優惠的價格，滿足消費者一站購足所需的清潔主力商品，輕鬆迎接乾淨衛生的新年，預計將帶動DUSKIN樂清年度清潔用品業績成長至少2成。

為了吸引更多民眾購買，DUSKIN首度與日本知名人氣角色「吉伊卡哇」合作，由於也是該肖像首次與家用清潔劑合作，雙方針對商品屬性及肖像特性，經過多次共同討論，特別挑選人氣角色-吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等明星肖像。

應用在DUSKIN樂清明星清潔商品，包括「MAX！瞬效系列」解垢（水垢清潔劑）、霉除（速效除霉劑）、浴潔（浴廁清潔劑）、亮廚（廚房清潔劑）共4款，透過強強聯手，來吸引女性族群以及吉伊卡哇粉絲。

根據7-ELEVEN銷售觀察，DUSKIN抗菌菜瓜布1年銷售超過10萬個，今年瞬效系列（750g）洗劑成長最高，其中又以解垢水垢清潔劑、霉除速效除霉劑最受青睞，高CP值的大容量4L高效系列也吸引到價格敏感度高、或是小吃店家就近至7-ELEVEN購買，客層多元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法