高雄明年公告地價平均調幅4.32％ 大遠百第13年蟬聯地王

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市地政局今（24日）公告，115年公告地價全市平均調幅4.32%；大遠百則第13年蟬聯地王，每坪約195萬元。

地政局指出，依據平均地權條例規定，公告土地現值每年1月1日公告、公告地價每二年辦理一次，高雄市115年公告土地現值平均調幅1.21%、公告地價平均調幅4.32%。

地政局說明，今年經濟成長主要集中於高科技產業，傳統產業與不動產市場表現相對疲弱，尤其受央行信用管制政策影響，高雄市不動產交易量年減約27%，但在台積電設廠、半導體S廊帶及重大建設帶動下，土地價格仍呈現微幅上漲。

115年公告土地現值及公告地價，經高雄市地價及標準地價評議委員會衡量各項因素、市場發展及民眾地價稅負擔能力後，今天正式公告，公告現值主要調整在市地重劃、區段徵收及軌道建設等新開發完成或重大建設周邊地區，適度反映開發成果；另公告地價則是考量公告土地現值、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素，全面檢討各地價區段間價格均衡性。

高雄市115年最高地價區段，由大遠百百貨連續第13年蟬聯地王，現值為每平方公尺59萬元（每坪約195萬元），次高地價區段位於巨蛋商圈博愛二路，現值為每平方公尺54.5萬元（每坪約180.2萬元）。

地政局長陳冠福表示，民眾可於115年1月1日起，透過網站或洽各地政事務所，查詢最新一期公告土地現值及公告地價，並自1月2日至2月2日間按公告地價80%至120%以內申報地價，私有土地若以公告地價80%為申報地價者，可免申報。

