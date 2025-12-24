統一企業與動福牧場攜手 跨入雞蛋產業

統一（1216）企業今天宣布與動福牧場攜手，跨入雞蛋產業，首次推出自有品牌雞蛋「元氣御選」，首波以「元氣御選」動福白蛋與非籠飼褐蛋，率先於全台7-Eleven、家樂福賣場開賣。（統一企業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業今天宣布與動福牧場攜手，跨入雞蛋產業，首次推出自有品牌雞蛋「元氣御選」，首波以「元氣御選」動福白蛋與非籠飼褐蛋，率先於全台 7-Eleven、家樂福賣場開賣。

統一表示，台灣消費者每人每年平均使用300顆雞蛋，蛋品早已是每日飲食中不可或缺的重要食材，然而，近年面對蛋價波動、品質參差不齊與食安疑慮，消費者選擇蛋品的標準與期望也日益提高，開始重視品質認證、食安控管機制、雞蛋來源可追溯性、以及雞隻飼養環境友善性。

為提供消費者更多值得信賴的選擇，統一企業秉以食品大廠的專業性與頂規食安監控，決定跨入雞蛋產業，推出通過CAS、TAP國家雙驗證的「元氣御選」友善動福鮮蛋，主打優質、新鮮、安心，滿足消費者日常餐桌的高品質需求。

統一企業指出，自有品牌「元氣御選」雞蛋與動福牧場攜手，將共同推動非籠飼雞蛋市場的發展，為了維持雞蛋香濃無腥，每1顆雞蛋的來源牧場皆採用天然穀物+草本菁華的統一飼料全素配方飼養。

同時要求每顆雞蛋需來自黃金60週的產蛋週齡，且設定雞蛋出廠鮮度需達到HU值（霍氏單位）80以上的頂規，再加上即洗即選與全程冷鏈鎖住鮮度，才能將1顆1顆新鮮挺立的好蛋送到消費者手上。

為了確保最重要的食品安全，品牌嚴控每1顆蛋的洗選流程，並設立高標準的食安管控機制，每年需歷經沙門氏菌、戴奧辛、藥物殘留等超過260項以上的檢驗把關，並通過CAS、TAP國家雙驗證，以確保雞蛋品質與安全性。

