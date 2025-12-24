撐不住了！日本文具大廠百樂40年來首度調漲熱銷商品

日本文具大廠百樂近日調漲旗下最暢銷產品魔擦筆的價格，這是該商品上市近20年來首次漲價。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於通膨加劇，日本最大的筆類製造商百樂（Pilot）近日調漲旗下最暢銷產品魔擦筆（Frixion）的價格，這款商品上市近20年來價格首次出現變動。百樂社長藤崎文男（Fumio Fujisaki）也表示，這是他在公司40年來，首次調漲暢銷產品的價格。

《金融時報》報導，百樂日前將旗下摩擦筆價格從原本的230日圓（約新台幣46元）調漲10％，這款商品佔了百樂筆類銷售的40％，自2006年上市後從未調整過價格。百樂的情況表明，在經歷了1980年代日本資產泡沫破裂，物價波動停滯長達數十年後，日本正在開始應對通膨的回歸。

藤崎於1984年大學畢業後加入百樂公司，並在2024年接任執行長。藤崎表示，自己必須學習如何在變化的環境中發展業務，日本經歷了通貨緊縮，漲價對於公司而言是非常困難的抉擇，公司不得不改變思考方式。

日本核心通膨率預計在明年持續維持在2％以上，這將為日本央行（BOJ，日銀）提供從超低水準利率升息的空間。日銀在本（12）月的政策會議結束後，將主要政策利率升至0.75％左右，來到1995年以來最高。日本消費者正面臨愈來愈多的產品和服務價格上漲的壓力，日本郵政近期也將郵資提高30％，這是30年來首次漲價。

百樂的股東一直向公司施壓，要求公司抓住機會上調產品價格。藤崎直言，公司正努力提升效率，並推出更多能賣出更高價格的商品，股東們也在致力實現這一目標。

多年來，百樂唯一漲價的商品只有售價高達數百萬日圓的高階鋼筆系列，而這些價格調整是為了應對金價上漲。去年，百樂擴大調整旗下更多產品的價格。

藤崎坦言，漲價確實存在風險，這將考驗日本中產階級是否願意為日常用品支付更多費用，以及競爭對手是否會趁機壓低價格搶佔市佔。藤崎認為，現在要判斷客戶的反應還「太早」，但若是競爭對手在提供相同品質的情況下，還能保持價格，那將會是一個問題。

藤崎表示，作為日本最大的筆類製造商，百樂應該會在價格管理方面起帶頭作用，如果百樂漲價，其他公司可能會跟進。藤崎補充，雞蛋和納豆的價格已經開始上漲，這種日常用品將是剩下的部份。

