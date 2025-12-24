川普VS習近平 美經濟學家曝中國「終極王牌」殺傷力比稀土強

美經濟學家曝美中貿易戰，中國「終極王牌」殺傷力比稀土強。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕習近平在中美貿易博弈佔上風！美經濟學家表示，在美中貿易戰中，雙方都握有兩張王牌，華盛頓手握高關稅和阻止中國獲得先進半導體技術，至於中國除了手握幾乎壟斷了現代技術的關鍵產品稀土外，另1張更具殺傷力的終極王牌則是控制全球約700種關鍵藥物原物，其對西方影響力遠半導體對北京或稀土元素對西方的影響力更為複雜。

《國家利益》雜誌特約編輯，同時也是Vested首席經濟學家米爾頓‧埃茲拉蒂以中國在貿易戰中的隱藏武器為題指出，在美中貿易博弈中，華盛頓手中握有高關稅，限制了中國進入曾經最大、利潤最豐厚的出口市場，另1張王牌是能夠阻止中國獲得其技術發展，特別是人工智慧（AI）領域所需的先進半導體。

而北京手中握有稀土元素這張牌，中國控制著全球約60%的稀土礦產開採和約90%的精煉產能，幾乎壟斷了現代技術的關鍵產品。而中國的第2張牌更為重要，也更具危險性：它控制著全球醫藥供應鏈的很大一部分。

北京和華盛頓都明白，任何一方越是積極地打出自己的牌，就越會招致另一方的反制，並加強抵消對方的優勢。但這些反制措施需要時間才能生效，因此，除了不太可能發生的貿易和平之外，任何解決方案都將是一個漫長的過程。

美國和西方國家普遍致力於打破中國對稀土元素的近乎壟斷地位，而中國則採取措施消除美國對先進半導體的控制。雙方的努力都卓有成效。

然而，北京在醫藥領域的影響力遠比半導體對北京或稀土元素對西方的影響力更為複雜。中國在全球醫藥供應鏈的多個環節佔據主導地位，而這條供應鏈有時錯綜複雜。近期《政治報》歐洲醫療保健高峰會披露，歐洲近一半的仿製藥來自中國，而且在整個西方世界，僅剩一個完全一體化的青黴素生產基地。

據大西洋理事會稱，五角大廈約27%的藥品採購來自中國，而美國進口的抗生素青黴素和鏈黴素中，90%來自中國。美國進口的藥品活性成分中約40%來自中國，生產藥品所需的化學品和溶劑中，也有超過40%來自中國。中國是約700種關鍵藥物此類原料的唯一供應國。這些數據可能低估了中國的主導地位，正如美國從印度的進口也依賴中國的原料一樣。

迄今為止，在這場遊戲中，北京甚至沒有暗示會動用其醫藥槓桿。毫無疑問，北京之所以猶豫不決，是因為人道主義方面的擔憂很可能引發全球範圍內的強烈反彈。即便在今年早些時候，當北京威脅要切斷稀土元素的供應時，也為醫療用途破例。但北京也透過2021年頒布的《生物安全法》賦予了自己實施禁令的權力。西方國家也深知中國的潛在影響力。在新冠疫情期間，北京切斷了全球約80%的碘造影劑供應，導致世界各地的醫院必須實施長達十個月的診斷影像配給。

尋找制衡中國這種力量的替代方案並非易事。事實上，西方國家甚至不清楚該從何入手。美中經濟安全委員會在最近提交給國會的報告中承認，目前尚無法全面了解中國的主導地位。在採取措施緩解這種脆弱性之前，國會必須強制製藥公司查明並揭露其使用的所有原料的來源。該委員會也懇請國會設定藥品價格下限，以阻止中國透過向全球市場傾銷藥品來壓低價格，從而扼殺新興競爭對手的做法。

在當前政治環境如此強調「可負擔性」的情況下，採取上述任何措施都絕非易事。但考慮到一旦事態發展到白熱化階段，北京的行動勢不可擋，即便西方找到了充足的稀土替代品，其製藥實力依然穩固，因此，付出如此政治上不利的代價或許是不可避免的。

