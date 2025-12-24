矽谷崩潰！H-1B簽證費漲到315萬 美法官判川普贏了

美國聯邦法官裁定川普政府將H-1B工作簽證費調漲至10萬美元（約新台幣315萬元）合法，此舉將重創依賴外國人才的矽谷科技業。圖為美國簽證申請文件示意圖。 （路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科技業引進外國人才的成本將面臨天價門檻。美國聯邦法官23日做出關鍵裁決，支持總統川普將H-1B工作簽證的申請費用調漲至10萬美元（約新台幣315萬元）。儘管法官承認此舉可能對美國企業與高等教育機構造成「重大傷害」，但仍認定總統在經濟與國家安全議題上擁有廣泛的法定權力。

據《法新社》報導，美國地區法官豪威爾（Beryl Howell）在長達56頁的判決書中指出，雖然漲價後果嚴重，但川普行使的是總統解決「經濟與國家安全問題」的法定職權。這項爭議政策於今年9月宣布，當時川普政府僅給予企業短短36小時的通知期便生效，導致產業界陷入混亂，不知該如何因應這筆突如其來的鉅額支出。

請繼續往下閱讀...

總統權力無限？法官認了「恐傷美企」仍判合憲

H-1B簽證是矽谷科技公司引進外國專業人才的主要管道，美國每年透過抽籤發放8萬5000個名額，其中約4分之3的接收者來自印度，台灣科技人才亦高度依賴此簽證赴美。川普辯稱，H-1B制度遭濫用，導致美國勞工被願意接受低薪的外國人取代，因此祭出高額費用作為更廣泛移民打擊行動的一環。

這項判決引發美國商界強烈反彈。提告的原告包括一向親共和黨的遊說團體「美國商會」（US Chamber of Commerce）以及代表69所研究型大學的「美國大學協會」（Association of American Universities）。他們主張，受影響的外國勞工對美國的生產力與創新貢獻巨大。數據顯示，美國商會僅在2024年就花費超過7600萬美元（約新台幣23.9億元）進行遊說，但在此議題上仍無法撼動川普的決定。

就連川普的前盟友、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾警告不要針對H-1B簽證，直言美國本土沒有足夠的人才來填補重要的科技職缺。儘管這場官司敗訴，目前仍至少有另外兩起針對這項10萬美元簽證費的訴訟正在進行中，科技業能否扭轉局勢仍是未知數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法