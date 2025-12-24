台鐵公司通過首件土地開發 台北市安東街案明年招商

台鐵公司首件土地開發案審議通過，北市安東街土開案明年招商。（台鐵公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（24日）宣布，台北市安東街土地開發案歷經董事會三次會議審議，10月20日經董事會審議通過，同意以都市更新權利變換方式對外徵求實施者，取得交通部核定後，預計在明年第1季辦理公告招商。

台鐵公司首件土地開發案審議通過，北市安東街土開案明年招商。（台鐵公司提供）

台鐵公司表示，其資產類型多元且散佈全國各地，除維持鐵路運輸本業使用外，還有非位於沿線車站周邊的土地，如台北市安東街土地開發案，現行都市計畫使用分區為第三種住宅區及第二種商業區（特），面積約3638坪，現況開闢作停車場使用。

為提高土地利用價值，台鐵公司以貼近市場的活化方式，曾在去年8月8日舉辦投資開發座談會，邀請國內多數大型業者共同參與，透過蒐集各界不同觀點及經驗，為本案資產活化策略提出建議，作為後續提送董事會審議及納入招商機制設計參考。

台鐵公司表示，預計明年推動招商的安東街土地開發案位於台北市中山區，位屬台北市都市核心地帶，周邊有四條捷運線包圍，區位交通條件佳，且鄰近地區商業機能成熟，台鐵公司預計規劃以高強度開發、高效率使用、高開發收益為目標，延續住宅及商業機能。

台鐵公司推動安東街土地開發案歷經董事會三次會議審議，10月20日經董事會議通過，同意以都市更新權利變換方式，對外徵求實施者，目前依公司設置條例規定報請交通部核定，希望在取得交通部核定後，預計在明年第1季辦理公告招商，期許來年順利引進投資者，成為公司化後首件推案成功的土地開發案。

