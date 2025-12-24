焦點股》威剛：看好記憶體漲價 帶量亮燈漲停

記憶體缺貨漲價，威剛（3260）今股價表現強勢。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨漲價，帶動記憶體模組獲利噴發，威剛（3260）今股價表現強勢，盤中衝達223.5元漲停價，大漲20元，連3漲，截至12點20分，成交量高達3.53萬張，漲停後的委買量超過1千張。

受惠記憶體價格上漲的狂潮推升，威剛11月合併營收55.98億元，創19年來單月營收新高與歷史同期次高，月增逾25%、年增逾6成，今年前11個月營收達472.33億元，提前改寫年度營收新猷，年增27%。

威剛第三季稅後淨利為17.6億元，年增近2倍、季增1倍，每股淨利為5.57元，獲利創新高，前三季稅後淨利33.16億元，大幅超越去年全年表現，提早創年度獲利歷史新高。公司預期在提升獲利率及庫存水位雙重策略下，第四季營運將呈跳躍式增長。

威剛於10月投資入主氣動釘槍大廠力肯（1570），力肯19日舉行股東臨時會，威剛取得4席董事、3席獨董，威剛董事長陳立白也以威剛代表人獲選為力肯董事長。

