停業95天 全聯花蓮光復中山門市26日恢復營業

〔記者楊雅民／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，水淹全聯光復中山門市，歷經95天停業整建，將於12/26（五）上午7:30正式恢復營業，為在地居民提供便利的生活服務。

全聯表示，本次復業不僅完成門市全面整修，也同步增設擋水牆等防護設施，強化整體結構安全，提升防災韌性，盼能在第一線守護員工與顧客的購物安全，陪伴社區安心重返日常。

為感謝光復鄉親的支持，光復中山門市於重新開幕期間推出多項感恩回饋活動，12/26開幕當天，使用全支付全店消費滿1,000元，送100元全聯禮券（不含美妝/保養/保健品，排除品項依門市公告為準）。

全店消費滿599元，可享「廚房紙巾/洗碗精/液體皂」好禮3選1（不含美妝／保養／保健品，排除品項依門市公告為準）。保養、美妝及功能型保健食品單筆每滿599元，即送100元全聯禮券。

此外，12/26指定時段到店消費，還可享有限時排隊價優惠，上午11點「金針菇」1元（限排隊前100名）；下午2點消費即免費贈送「生活良好沖繩黑糖可可夾心餅乾」（限排隊前60名）；下午4點「舒適 創4紀鈦刮鬍刀-1刀架1刀頭」特價10元（限排隊前60名）。

除生鮮商品外，米、調味料、洗碗精、洗衣精、牙膏等指定品項也祭出買1送1優惠，數量有限，售完為止。

