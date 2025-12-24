擁600萬過奢侈退休生活 69歲翁如今淪「超商果腹、兩天洗1次澡」超崩潰

日媒以真實案例揭示，老後的「自由」若缺乏結構與連結，往往會迅速轉化為孤立與停滯。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕原以為退休後能享受「什麼都不做的奢侈」，卻可能跟想像有很大不同。日本一名69歲男子曾在大企業任職35年，他退休時，手握退休金與多年積蓄，存款約3000萬日圓（約新台幣600萬元），並開始每月領取15萬日圓（約新台幣3萬元）年金，在外人眼中，這是一段足以「安心養老」的條件，然而，短短數年陷入老後憂鬱與資金壓力，揭開「看似無憂退休」背後最殘酷的真相。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在日本埼玉縣的淺井孝一（化名，69歲）曾在一家大公司擔任銷售代表35年，並在63歲退休，他從退休金和工作積蓄中一共攢下了3000萬日圓（約新台幣600萬元），並在開始領取每月15萬日圓（約新台幣3萬元）的年金。退休初期，也確實過上理想中的生活，不用設鬧鐘、睡到自然醒，白天看電視、傍晚散步，他說「那時真的覺得，這就是多年工作後應得的獎勵，是『什麼都不做的奢侈』。」孩子早已獨立，與妻子離婚後的他，一個人住，沒有任何人干涉，這正是他長年嚮往的自由。

然而，這樣的日子持續半年、一年後，改變悄然發生。沒有必須出門的理由，沒有與人交談的安排，原本的輕鬆逐漸變成空白。淺井說，一開始只是覺得情緒低落，後來連外出都變得麻煩，三餐多半靠便利商店果腹，洗澡變成兩天一次，作息顛倒，深夜盯著電視或手機直到凌晨，生活節奏全面瓦解。

真正讓他警醒的，是某天翻開存摺的瞬間。退休才5年，帳戶餘額卻明顯縮水，每月支出約20萬到22萬日圓（約新台幣4萬至4.4萬元），自認並沒有過奢侈生活，但即便有15萬日圓年金，仍得固定動用5萬到7萬日圓（約新台幣1萬至1.4萬元）存款。「冷氣、冰箱汰換，加上牙科治療，一筆一筆看似必要，卻讓存款流失得比想像中快。」

淺井的身心狀況也隨之惡化。食慾不振、強烈倦怠感接踵而來，在家人勸說下，淺井前往身心科就診，被診斷為老年期抑鬱狀態，需要治療並重新建立生活秩序。他直言「還在工作的時候，有非做不可的事，公司裡也有人。但老後如果不自己選擇，其實什麼都不會發生，這件事我太晚才明白。」

淺井感嘆「錢和時間我都有，但那並不足夠。」對他而言，真正支撐生活的，從來不是帳戶裡的數字，而是與人互動的理由、出門的目的，以及被需要的感覺。

專家指出，老後的「自由」若缺乏結構與連結，往往會迅速轉化為孤立與停滯。想真正享受退休人生，除了財務準備，更重要的是預先為自己安排生活的重心與人際關係。否則，再充裕的資金，也可能在無聲無息中，換來空虛與不安。這樣的情況並非個案。根據日本調查，高齡單身家庭實際上多數人每月都處於赤字狀態，當生活缺乏節奏、支出又難以察覺時，存款消耗往往比預期更快。

