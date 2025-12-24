6旬公務員夫妻握900萬退休金 痛揭「每週只洗1次澡」悲慘真相

日媒以真實案例揭示，退休不僅需財務準備，更需建立生活節奏、興趣及人際連結。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕物價上漲與稅負增加的浪潮，正悄悄侵蝕表面上看似優雅、人生勝利組的退休生活。日本一對60多歲前公務員夫妻手握約4500萬日圓（約新台幣900萬元）的退休金，看似足以安享退休生活，然而物價上漲與固定資產稅的壓力，讓他們逐步陷入「資產貧困」與心理孤立的雙重困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京高級住宅區的一對夫妻，他們曾在國立醫藥研究機關任職，兩人職場結婚，退休後原本計畫享受悠閒生活。過去，每到冬季，這棟豪宅會用整面牆的聖誕燈飾點亮，照亮街道，吸引路人駐足欣賞。雖然房屋略顯老舊，但內部生活優雅，曾是鄰居眼中的羨慕對象。

然而，兩人的退休生活並非想像中自由自在。退休後夫妻與社會隔絕，逐漸閉門不出，尤其丈夫A先生沉迷遊戲和漫畫，妻子起初會嘗試溝通，但逐漸懶得理會，最終對話減少，兩人逐步縮減飲食次數至每日一到兩餐，甚至每週洗澡僅一次。雖然房屋外觀仍顯氣派，但室內已是垃圾堆積、清潔不及的景象，夫妻陷入典型的「自我疏忽」狀態，基本生活維持行為被放棄。

壓在他們心頭的，不僅是心理孤立，還有沉重的經濟負擔。他們位於東京的豪宅，每年固定資產稅高達400萬日圓，加上房屋維護費與繼承相關稅負，逐漸侵蝕原本充足的退休金與家族資產，資金幾近枯竭。加上再就業選擇有限，長期與社會隔絕，生活逐漸被困在屋內。

專家指出，這類自我疏忽現象在高齡族群並不罕見。心理因素如憂鬱、孤獨感，社會因素如家庭斷裂、無法依靠他人，以及經濟因素和高齡衰退，都可能導致健康受損、住環境惡化甚至社會孤立。夫妻長期生活節奏相近，更容易同時陷入自我疏忽，最嚴重甚至可能面臨孤獨死的風險。

幸運的是，這對夫婦最終被返國的兒子發現，房屋出售後搬入公寓重整生活。然而，這並非個案。許多日本60至70歲的高齡族，曾憧憬悠閒退休生活，但面對退休金減少、年金有限、近年物價上漲等現實，退休生活的不安日益加劇。專家提醒，退休不僅需財務準備，更需建立生活節奏、興趣及人際連結。資產若無法妥善維護，也可能變成負債，提前規劃老後生活，才能真正享受晚年。

