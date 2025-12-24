刷卡過耶誕、帳單過新年 ! 37％美國人舉債撐場 卡債飆高警訊

美國家庭刷卡過節，平均卡債1223美元，超越去年。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著耶誕節與新年假期到來，美國民眾忙著採買、準備過節，但歡樂氣氛背後，卻浮現愈來愈沉重的財務壓力。最新調查顯示，愈來愈多美國家庭靠刷信用卡支撐節慶開銷，在高物價與關稅壓力夾擊下，卡債快速累積，也為美國經濟成長動能埋下隱憂。

根據CNBC等外媒引述LendingTree最新調查，今年約有37%的美國人因耶誕購物而背負信用卡債務，平均每人負債1223美元（約新台幣3.8萬元），高於去年1181美元（約新台幣3.7）萬元。有小孩的家庭壓力更重，平均債務金額高達1324美元（約新台幣4.1萬元）。

值得注意的是，有63%的借款人預計需要3個月或更長時間才能還清假期債務；而今年的卡債族中，約41%的人還未清償去年的債務。

LendingTree 首席消費者金融分析師Matt Schulz指出，關稅與高物價持續擠壓家庭預算，在假期期間特別明顯。即使購物清單與去年相同，實際支出卻明顯增加，許多家庭為了維持過節氣氛，難以縮手，結果只能靠舉債撐場。

利率環境同樣不友善。根據Bankrate統計，美國信用卡平均循環利率已突破20%，高利率讓還債成本進一步放大。紐約聯準銀行先前公布的數據也顯示，2025年第三季美國信用卡未償餘額單季增加240億美元（約新台幣7541億元），總規模來到1.23兆美元（約新台幣38.6兆元），反映高物價正持續壓縮家庭可支配所得，迫使更多人依賴信用卡支付日常開銷。

經濟壓力的感受正在快速擴散。近一半的美國人表示，目前承受的經濟壓力比 2025 年初更大，生活成本上升、收入成長有限，以及工作穩定性下降，是最常被提及的原因。過去一年，隨著失業率攀升、通膨長期高於聯準會2%的目標，消費者信心明顯轉弱。

截至2025年11月，美國失業率已升至4.6%，創下2021年9月疫情後的最高水準，也讓家庭對未來更加保守。密西根大學最新的消費者信心調查顯示，美國人對經濟的感受比一年前更悲觀。

與此同時，安聯人壽保險公司調查也指出，48%的美國人坦言，目前承受的壓力高於年初。2025年12月的消費者信心指數降至52.9，較去年同期大跌超過28%。

消費者調查總監 Joanne Hsu表示，儘管今年底出現零星改善跡象，但美國消費者整體信心仍去年同期低近30%，因為「錢包壓力」仍主導著民眾對經濟的看法。

