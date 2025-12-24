聯邦吉鶴卡115年回饋再升級！ 台日消費最高回饋11％

聯邦吉鶴卡115年回饋再升級！台日消費雙享最高11%回饋（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內廣大哈日族人手一張的「聯邦吉鶴卡」，115 年權益出爐。聯邦銀行今（24）日宣布全面升級吉鶴卡115年度日本旅遊優惠，鎖定廣受好評的「日本旅遊祭」再加碼，包括新增Apple Pay加碼回饋最高2.5%，新戶搭配至熱門商店消費，日本境內消費最高回饋11%，舊戶最高也有8%；即使不出國在國內聚餐，指定餐廳最高回饋也達11%。

聯邦銀行指出，115年度吉鶴卡延續推出「日本旅遊祭」活動，主要內容包括日幣消費2.5%無上限、日本Apple Pay加碼最高2.5%，並針對旅客經常造訪的11大通路，包括7-ELEVEN、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、Bic Camera、唐吉訶德、Yodobashi等熱門商店，最高3%加碼回饋，活動期間上限600元。若是聯邦銀新戶，115年1月1日至6月30日到日本實體商店使用吉鶴卡，還可再享額外加碼最高3%，合計最高可達11%。

此外，吉鶴卡持續與國際組織合作提供優惠，在日本指定百貨回饋最高可達18%、日本指定交通運輸感應支付回饋最高50%。使用吉鶴卡預訂日本、韓國指定飯店，最高可獲12%折扣。另外，使用Apple One、App Store、Apple Music、Apple TV+等指定Apple Services 消費額，可獲100元回饋。

針對沒有出國的持卡人，吉鶴卡也在國內持續擴大「日系生活圈」回饋版圖，鎖定日系名店加入超人氣服飾品牌，提供加碼最高4%回饋，包括愛德利亞集團旗下 GLOBAL WORK、niko and …、LOWRYS FARM 等 12 大品牌、思夢樂、UNIQLO 等流行服飾，還有日藥本舖、三友藥妝Tomod’s 等生活通路，並擴大日系餐飲合作，消費者於週一至週五至涮乃葉、燒肉Smile、定食8、YAYOI彌生軒、Mo-Mo-Paradise、勝博殿等指定餐廳，可享最高10%現折優惠。合計在國內合作品牌超過50家、涵蓋超過700家門市，完整滿足日系品牌愛好者對美食、服飾、美妝到生活用品的全方位需求。

