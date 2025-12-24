「日圓160門檻」岌岌可危！野村曝美國支持日本干預背後動機

「日圓160門檻」岌岌可危！野村曝美國支持日本干預背後盤算。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行上週升息1碼，日圓不升反貶，逼近可能觸發日本官方阻貶160水位，迫使日本財務大臣口頭干預不斷升級，強調擁有「自由裁量權」，將市場對干預的預測推向高點，野村證券表示，這項強硬措辭或暗示已獲得美國默許，其背後動機可能是華盛頓不希望看到日本國債市場動盪外溢，從而危及全球金融穩定。

日本財務大臣口頭介入後，日圓反彈，週三一度回到1美元兌155.55日圓。

華爾街見聞報導，日本當局對日圓貶值的口頭警告提升至前所未有的強度，財務大臣片山皋月（Katayama）一再強調，針對脫離基本面的匯率波動，日本擁有採取「大膽行動」的「自由裁量權」（free hand）。

這強硬表態被市場解讀為，日本不僅干預匯市的決心已定，甚至可能已獲得美國的默許。

野村證券Yujiro Goto分析師團隊在一份最新的報告中指出，首先，片山皋月將其「自由行動」的表述，與先前的美日財長聯合聲明直接關聯。

根據報告，在12月22日接受彭博社採訪時，片山皋月提及其前任與美國財長貝森特於9月簽署的聯合聲明，並表示當局將“採取大膽行動”，同時聲稱在干預方面擁有“自由手（free hand）”。野村分析認為，這項措詞較先前的「適當應對」等言論明顯升級。

其次，野村分析指出，美國之所以可能默許，是出於對全球金融穩定的擔憂。

日圓持續貶值已引發日本國債（JGB）市場動盪，而日本國債市場的失穩可能透過複雜的金融鏈，外溢至包括美國國債（USTs）在內的海外市場。因此，支持日本干預匯市以穩定日本國債市場，符合美國的利益。

此外，在美國降息而日本升息的背景下，日圓貶值更容易被定性為“脫離基本面”，為干預提供了更強的理由。市場正密切關注美國財政部長貝森特等官員未來可能就此發表的任何言論。

日本當局的口頭干預已明顯升級，將市場的警覺性推向了高點。根據野村證券分析，片山皋月的措辭，如“自由裁量權”和“大膽行動”，相較於此前常用的“適當應對”，是“一次明顯的升級”。

除了財務大臣，其他官員也加入了警告行列。根據英國《金融時報》報道，日本財務省負責國際事務的副大臣Atsushi Mimura也對日圓「單邊」和「突然」的波動表達了「深切關注」。野村認為，先前較少就匯率置評的Atsushi Mimura也出面表態，進一步凸顯了當局對日圓疲軟的高度警惕。

這一系列強硬表態，使得市場參與者普遍認為，美元兌日圓160的水平是當局可能採取實際干預行動的心理防線。

野村證券首席外匯策略師Yujiro Goto表示，如果官員們再次使用「無序」或「過度波動」等措辭，市場可能會將其視為干預即將來臨的最終信號。值得注意的是，片山皋月在被問及是否會利用交易清淡的聖誕假期入市時表示，當局「隨時準備著」。

