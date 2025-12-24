新板特區雙子星大樓蟬聯新北地王17年 土地現值每坪267.8萬

新板特區的板信商銀雙子星大樓，已連續17年蟬聯新北地王。（圖由地政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市明年（115年）公告土地現值及公告地價出爐，坐落新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，明年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺81萬元及16.2萬元，換算每坪約267.8萬元及53.6萬元，已連續17年蟬聯新北市地王。

此外，最低價土地為烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培、福山段的保安保護區，明年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺160元、32元。

地政局說明，公告土地現值為土地移轉及設定典權時，審核土地增值稅的依據；公告地價2年調整1次，是土地所有權人申報地價的參考，並據此核課地價稅。

地政局指出，115年公告土地現值作業期間（113年9月2日至114年9月1日），受央行實施不動產信用管制影響，調整購屋貸款成數及放貸條件，致交易量大幅減少，但整體不動產市場因剛性需求存在，以及土地取得成本、營建施工成本大幅提高等因素，加上資金持續流入不動產市場，使成交行情呈現上漲趨勢。

地政局分析，受捷運三環六線及多處整體開發區動工、完工，各項都市計畫案、工業區立體化及都更三箭等利多政策，帶動新北人口和產業進駐發展，促使價格上漲，不動產市場呈現「量縮價漲」格局，針對115年公告土地現值及公告地價區段漲幅，考量整體開發區因變動幅度較大而排除，分別與114年相比上漲3.9%、與113年相比上漲9.54%。

地政局表示，明年公告地價合理反映近2年市價變動，新北市113年公告地價占市價比例17.94%，仍低於全國平均值19.59%，綜合考量不動產市場發展趨勢、社會經濟情勢、財政稅收，及兼顧民眾稅負公平性及負擔能力下，115年公告地價調整後，經試算適用自用住宅稅率者，平均每戶約增加152元。

