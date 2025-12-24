焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠

左為華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8元、漲幅3.84%，成交量16.53萬張，居台股成交量之冠。

華邦電昨申報轉讓集團旗下記憶體封測廠華東（8110）股票5千張，以華東昨收盤價54元，估約可套現2.7億元。華邦電是華東的主要股東，持股5萬62張，持股比9.67%，預計從12月26日到明年1月25日為有效轉讓期，轉讓完成後，持股降為4.5萬62張。華邦電表示，轉讓華東持股主要是因應公司擴產的資本支出、長期營運成長的資金需求，不影響公司與華東持股關係。

華邦電12月董事會通過新增14.85億元資本支出，法人預估將有利帶動營收與獲利成長。華邦電11月合併營收達86.3億元，月增4.92%、年增38.7%，創近41個月以來新高，第3季轉虧為盈，稅後淨利約達29.43億元，每股稅後盈餘約0.65元，帶動今年前三季稅後淨利約5.39億元，每股稅後盈餘0.12元，加上10月後，累計前10月稅後淨利17.25億元，每股稅後盈餘0.38元。

