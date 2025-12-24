焦點股》大眾控：光通訊產品出貨 連三日漲停

大眾控不排除於適當時機推動其他子公司IPO，進一步強化鏈結資本市場。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）在AI高速光通訊領域取得實質進展，管理層昨日於法說會指出，800G產品已通過客戶驗證，正式進入小幅量產階段，並預計於2026年第一季放量出貨。在買盤加持之下，大眾控股價連續3日亮起紅燈，今日截至上午9時50分暫報漲停價48.7元，成交量9676張，漲停委買張數4943張。

大眾控指出，隨著全球資料中心對高速傳輸需求快速升溫，客戶端對OCS（全光交換）與CPO（共同封裝光學）的詢問明顯增加，公司已提前進行產線與製程規劃，核心產品聚焦400G、800G與1.6T光通訊應用，並已啟動3.2T產品驗證作業，搶占下一世代光通訊關鍵節點。

為因應後續訂單需求，大眾控同步推進海外產能布局，馬國新山一期廠區預計於明年第三季完成六條線體量產規模，產線將以800G高速產品為主，大眾控強調，目前產能仍難完全滿足客戶需求，後續將持續加快建廠與在地化人才培訓，以支撐長期成長。

除了光通訊之外，大眾控亦積極培養多元動能，其中智慧顯示業務今年營收年增57%，成為集團重要的種子事業，未來將延伸至醫療、智慧穿戴、家電與資安等垂直應用領域，旗下子公司目前已有工業電腦廠攸泰科技（6928）掛牌，不排除於適當時機推動其他公司IPO，進一步強化鏈結資本市場。

