驚人 ! 高一程度就能上東京大學 日媒揭 : 6成中國留學生的真正盤算

〔財經頻道／綜合報導〕日本接收外國留學生的人數持續創新高，最新統計已達33.6萬人，在這股留學潮中，日本首屈一指的頂尖大學「東京大學」的國際學生結構格外引人關注。日媒指出，目前東京大學國際生6成來自中國，比例之高已不只是單純的「國際化成果」，所反映出的是一套被精心運用的「跳板路徑」。

報導指出，日本的大學入學制度，留學生與日本學生不同的管道，包括東京大學在內，許多名校允許留學生使用 EJU（日本留學試驗）加面試的方式報考。值得注意的是，EJU被普遍認為難度偏低，多數題目落在高中基礎範圍，數學甚至可選擇相當於高一至高二程度的科目。

據了解，東京大學（東大）通常被認為是日本最頂尖、最好的大學之一，在國際和國內排名中長期位居前列。因此，EJU考試對漢字文化圈出身的中國學生而言，日本語科目具有明顯優勢，中國人就佔了考生人數約3分之2。

即便是東京大學，文科學部也允許使用較低難度的數學科目。相關人士直言，雖然東大仍要求接近滿分的成績，但與日本學生必須在共通測驗中拚高分相比，整體門檻「相對容易」，差距不容忽視。

外國人相關議題的作家久野山正信表示，53%的國際學生在日本找到了工作，其中82%的人持有技術、人文、國際服務類居留資格，這是針對高技能專業人士設立的居留資格，這些居留資格最初的目的是為了讓人才為國家利益做出貢獻，但人才實際上為國家利益做出貢獻。

更關鍵的是留學背後的「目的」。日媒分析，對不少中國學生而言，東京大學不只是學術殿堂，更是一個高度效率化的跳板。留學畢業後，約有一半以上的留學生選擇留在日本就業，其中超過八成取得「技術・人文知識・國際業務」（技人國）等白領型在留資格。只要持續就業、不失業，長期居留幾乎沒有太大障礙。

近年制度進一步放寬後，部分留學生甚至能在最短一年內轉換為「高度專門職」，朝永住或歸化邁進。由於該制度採點數制，年齡、學歷、工作年資本身就能加分，即使並非頂尖能力或突出成果，也可能被認定為「高度人材」。這使得「留學」逐漸從教育行為，轉變為一條制度化、風險極低的移民路徑。

東京大學近十年留學生人數成長至約 5000 人，是過去的 1.7 倍。在日本學生升讀研究所意願下降的背景下，部分研究科招生壓力加劇，實務上更依賴國際學生補位。由於中國留學生中不乏富裕家庭，校方也被外界點出，對未來捐款與人脈資源抱有高度期待。

結果不僅是中國學生大量進入日本最高學府，也逐漸在校內外形成屬於自己的「東大中國人網絡」。日媒直言，這讓人不得不關心，投入大量公共資源的日本頂尖研究成果，未來將更多回饋日本社會，還是流向海外。

報導最後指出，這一切並非偶然，而是制度誘因層層堆疊的結果。當留學、就業、永住被無縫串接，且成為大學經營、企業用人與中介組織共同受益的結構時，「國際學生增加」早已不只是教育議題，而是一場被精密設計、正在悄悄改變日本社會結構的長期工程。

