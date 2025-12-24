自由電子報
財經 > 國際財經

蘋果執行長庫克斥資9432萬元購入Nike股票

2025/12/24 10:55

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）近日斥資約295萬美元（約新台幣9270萬元）購買運動大廠耐吉（Nike）股票。（路透、法新社，本報合成）蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）近日斥資約295萬美元（約新台幣9270萬元）購買運動大廠耐吉（Nike）股票。（路透、法新社，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）近日斥資約295萬美元（約新台幣9270萬元）購買運動大廠耐吉（Nike）股票。

綜合媒體報導，Nike近年面臨同業激烈競爭，加上公司內部決策失當，多次繳出差勁財報，股價也一路走空。

Nike上週四（18日）公佈財報，大中華地區業績仍不理想，且預期本季營收將轉為下滑，加上關稅因素壓縮毛利率，引發投資者對Nike業績前景的憂慮，並拋售股票，財報公佈後Nike股價盤後重挫逾10%。

Nike公佈令人失望的財報後，身為Nike董事的庫克自掏腰包買入股票，力挺公司。根據美國證管會（SEC）23日公布的申報文件，庫克於21日以平均每股58.97美元（約新台幣1854元）購入5萬股Nike股票，總投資約295萬美元。目前，庫克持有的Nike股數量已略超過10.5萬股。

報導指出，庫克自2005年起擔任Nike董事，現為首席獨立董事，此次大額買進顯示他對Nike未來前景的信心。

