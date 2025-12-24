華爾街恐慌指數回落 分析師警告：市場忽略了「重大風險」

華爾街恐慌指數在年底回落，但分析師警告，投資人恐對於明年市場表現過度自信，忽略了重大風險。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街恐慌指數（VIX）今年一度達到2020年以來最高，在出現劇烈波動後，預計在2025年底回落至年內最低，分析師表示，這代表投資人對2026年充滿信心，但也警告，市場可能過度自信，以至於忽略一些重大風險。

《MarketWatch》報導，Little Harbor Advisors投資組合經理湯普森（Matt Thompson）表示，恐慌指數趨向於12月回落，今年耶誕節前的良好氣氛來看，這是一個合理的走勢，不受某些季節性因素的影響，這代表投資人對2026年充滿信心。

道瓊市場數據顯示，VIX指數週二（23日）收在14點，創下2024年12月以來最低。今年4月，該指數曾觸及52.33點的高點，這是2020年4月以來最高。截至週二，VIX指數自1990年推出以來，首次在年末時，與年度低點相差不超過2％。

標普500指數週二創下今年第38個歷史新高，連續第4個交易日上漲；那斯達克指數和道瓊工業指數同樣連4個交易日上漲，如果這種歷史性的交易模式持續下去，那麼以科技股為主的那斯達克也有可能在2025年底創下歷史新高。

許多投資人將近期愈來愈多股票加入上漲的行列視為一個正面的訊號，從金融類股到材料類股都在過去1個月大幅上漲。根據《MarketWatch》追蹤的預測顯示，華爾街策略師普遍預期標普500指數將在2026年再上漲10％。

最新的經濟數據也讓投資人看到，美國經濟乃至於全球經濟在經歷疫情帶來多年的不確定性後，可能已經走出困境。週二公佈的報告顯示，美國Q3經濟成長4.3％，實現了兩年來最快成長速度。展望明年，前景也十分樂觀，儘管勞動市場持續疲軟，但消費者支出依然強勁。

但即使2026年經濟狀況良好，也不一定保證投資人能獲得好的結果。經濟成長加速可能會推高通膨，如果通膨加劇，可能會促使聯準會（Fed）放緩進一步降息的步伐，恐導致明年的經濟狀況與華爾街的預期大相逕庭。湯普森指出，如果通膨飆升，而聯準會無法降息，那可能會阻礙事態發展。

VIX是基於考慮標普500選擇權合約交易活動的公式所計算出的指數，而基於其他指數的情緒指標顯示，投資人信心可能過度自滿。美國銀行（BofA）的牛熊指標最近從7.9升至8.5，根據幾名策略師表示，這一指數足以觸發「賣出」訊號。Smead Capital Management執行長兼投資組合經理施米德（Cole Smead）表示，這說明了人們有多自滿，一切都過於完美了。

過去兩年，包括公用事業、工業和其他科技半導體領域以外的股票在內，有愈來愈多的股票開始走高，因為人們預期他們的業務也能從投入數十億美元建設的AI資料中心當中受惠。但最近，AI產業開始出現分化。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）近期下調了科技和通訊服務業的評級，亞德尼認為，大型科技巨頭，特別是美股7巨頭（Magnificent Seven）正面臨彼此和其他大型企業日益激烈的競爭。過去他們很少威脅到彼此的壟斷地位，但隨著AI出現，他們開始侵犯對方的領地，迫使彼此花費更多的資金，才能繼續留在比賽中。

