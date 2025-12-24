2025年韓國軟體工程師行情揭曉！薪資全面曝光了

韓國最新調查發現，2025年軟體工程師平均日薪為 41 萬 4762 韓元（約9717元新台幣）。軟體工程師示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國人工智慧暨軟體產業協會（KOSA）於 23 日公布「2025 年軟體（SW）工程師薪資調查」結果。調查顯示，2025 年適用的工程師平均日薪為 41 萬 4762 韓元（約9717元新台幣），較前一年的 39 萬 6307 韓元（約9285元新台幣）成長 4.7%。該平均薪資包含基本薪資、各項津貼、獎金、退休給付提撥，以及雇主負擔的各項費用（四大保險）。

韓媒報導，該次調查依據韓國的《軟體產業振興法》進行，屬於掌握參與軟體專案的企業內部軟體工程師實際薪資水準的官方統計調查。調查於 9 月至 10 月間實施，對象為 1100 多家軟體企業、共3萬7436 名正式員工。職務分類則以 IT 職務能力標準體系 ITSQF 為基礎，區分為 17 類職務進行分析。

各職務薪資漲幅來看，IT 品質管理人員的薪資漲幅最高，高達14.5%，其次為 IT 測試人員（14.1%）與 IT 稽核人員（14.0%）。此外，IT 顧問（10.9%）、IT 專案經理（PM，10.8%）、資料分析師（10.2%）等偏重品質、策略與管理導向的職務，整體薪資漲幅亦全數達到雙位數。

KOSA會長Cho Joon hee表示，在軟體產業快速技術變革的背景下，提供準確的薪資資訊，對於制定合理報酬標準及穩定公私部門軟體專案的人力供給，具有重要意義；他並強調，協會未來將持續致力於完善職務架構，並提升薪資數據的精準度與可信度。

