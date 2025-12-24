焦點股》台光電：擴產因應滿手訂單 股價再創掛牌新高

台光電董事長董定宇對公司未來表現信心滿滿。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕為因應客戶強勁需求，銅箔基板（CCL）龍頭台光電（2383）持續進行擴產，昨日通過中國昆山廠擴廠資本支出預算案，預計投資金額約人民幣15.26億元（約新台幣68.4億元），台光電訂單滿手，產能滿載，全產全銷，明年AI伺服器平台將再升級，預計從M7、M8等級材料進一步推升至M9等級，台光電為第一家獲得M9材料認證的廠商，該公司有信心成為未來M9材料最主要供應商，台光電獲得投信連9買，累計買超張數1392張，推升台光電股價一路上漲，今日盤中衝上1665元再創掛牌新高。

截至9:33分左右，台光電股價上漲2.17%，暫報1650元，成交量逾1219張。

請繼續往下閱讀...

台光電今年營運與獲利創下歷史新高，表現亮眼，累計前11月營收達855.37億元，年增47.56％，前三季每股稅後盈餘達31.23元，台光電看好旗下全產品線市場前景，包括AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。台光電預估，今年總產能較2024年增加3成，2026年將於桃園、中國昆山與中山新建廠房，整體產能將再提升近3成，藉此滿足客戶強勁需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法