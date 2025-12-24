中國霸主地位不保？日本明年啟動世界首個深海稀土泥礦開採

日本明年啟動世界首個稀土泥礦開採。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本依賴進口稀土關鍵礦產，為擺脫對中國依賴，日本海洋地球科學技術廳（JAMSTEC）昨宣布了1項世界首創的計劃，將於明年從海底6000公尺開採含稀土的泥漿，成為世界首個深海稀土泥礦開採，若成功，將於2027年2月開始全面開採試驗。

日媒報導，已確認南鳥島附近專屬經濟區（EEZ）海底存在稀土泥漿，JAMSTEC在記者會上宣布，將進行開採試驗。

請繼續往下閱讀...

這項建設是日本內閣府「戰略性創新創造計劃」（SIP）一環，計劃使用地球深部探勘船「地球號」，將採掘管伸至海底吸取富含高濃度稀土的金屬泥，在南鳥島上脫水後送至日本本土精煉。

該船將於明年1月11日啟航，抵達南鳥島附近後，它將把1台特殊機器下放到海底下6000公尺處開採稀土泥漿。若成功，將於後年2月開始全面開採試驗。

稀土是智慧型手機、醫療器材等尖端設備必不可少的礦物，但日本幾乎完全依賴從中國進口。從降低經濟安全風險的角度來看，稀土能否在國內開採是1個重要議題，而該計畫的成功與否備受關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法