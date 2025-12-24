自由電子報
台股盤中》台積電1500元賣壓重逾800家跟著翻車 指數急殺翻黑

2025/12/24 10:40

台積電1500元賣壓沉重逾800家跟著翻車，指數急殺翻黑。（資料照）台積電1500元賣壓沉重逾800家跟著翻車，指數急殺翻黑。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週二在輝達領軍大型科技上漲，4大指數全面收紅，台股週三在台積電續扮領頭羊，指數開盤漲73.14點，以28383.61點開出，在台積電股價重回1500元，帶動電子股往前衝，加上航運、塑化等傳產股也加入上漲行列，指數開高走高，漲176點，來到28486點，不過，台積電1500元賣壓重，在賣單不斷釋出，股價不僅守不住1500元，還紅翻黑，加上金融股走勢不振，在逾800家上市櫃公司走跌下，指數紅翻黑，盤中指數在28300點上下震盪。

美股道瓊指數上漲 79.73 點，或 0.16%，收 48442.41 點。

那斯達克指數上漲 133.015 點，或 0.57%，收 23561.844 點。

S&P 500 指數上漲 31.3 點，或 0.46%，收 6909.79 點。

費城半導體指數上漲 38.974 點，或 0.55%，收 7184.543 點。

