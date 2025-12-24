美國H-1B簽證將優先考慮「高薪人士」 新規2月上路

川普政府表示，將從2月開始實施「加權」選拔流程，H-1B簽證優先考慮「高薪人士」。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府週二（23日）宣佈，將用一個優先考慮高收入人士的系統，取代用於向技術型外國勞工發放H-1B簽證的抽籤制度，預計新規將從明年2月開始實施。

《金融時報》報導，美國國土安全部在網站上發表聲明稱，將從2月開始實施「加權」選拔流程，給予技能更高、薪酬更高的申請人優勢。

美國公民與移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）表示，現有的H-1B註冊隨機選擇流程被美國僱主「濫用」，他們主要目的是以低於支付給美國人的薪資引進外國工人。

這是美國總統川普（Donald Trump）對移民進行全面打擊的最新措施，川普上任以來，大幅增加了對移民的驅逐行動，並派遣執法人員前往全美各地城市進行逮捕。

這項變更也與今年稍早為限制H-1B簽證申請人數而採取的措施相呼應，H-1B簽證在科技和專業服務公司很受歡迎。日前川普宣佈大幅提高這一簽證費用，一口氣漲至10萬美元（約新台幣315萬元），此前的費用包括215美元（約新台幣6778元）的抽籤費和僱主擔保簽證申請人須額外支付的780美元（約新台幣2萬4593元）。

川普也透過提供價值100萬美元（約新台幣3153萬元）的「金卡」簽證，讓富裕人士更容易在美國定居。

國土安全部在聲明中也提到，已將每年簽發的H-1B簽證數量上限設定為6萬5000個另外增加2萬個給持有美國高級學位的人士。移民改革遊說團體Fwd.us預估，美國約有73萬人持有H-1B簽證及其家屬約55萬人。

聲明中表示，目前的隨機選拔流程經常受到批評，因為他允許不擇手段的僱主利用這一制度，讓大量低技能、低薪的外國工人湧入選拔範圍，損害了美國勞動力的利益。共和黨議員先前就曾呼籲，H-1B簽證的發放應該根據薪資排名，而不是像目前一樣透過抽籤隨機進行。

