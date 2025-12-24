國際油價連日強彈！市場正陷入權衡 原因揭曉

國際油價週二（23日）收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在投資人評估美國經濟成長優於預期，以及來自委內瑞拉與俄羅斯的原油供應中斷風險之際，國際油價週二（23日）收高。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 37 美分，或 0.64%，收每桶 58.38 美元。

布蘭特原油期貨上漲 31 美分，或 0.5%，收在每桶 62.38 美元。

週一油價已大漲逾 2%，其中布蘭特原油創下2個月來最大單日漲幅，紐約期油則寫下自 11 月 14 日以來的最大漲幅。

美國商務部經濟分析局（BEA）週二公布第3季國內生產毛額（GDP）初步估值指出，在強勁的消費支出帶動下，美國經濟成長速度快於市場預期。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場正在權衡，到底該為強勁成長所帶來的需求感到振奮，還是該擔心聯準會為了控制通膨，將不得不踩煞車、抑制這樣的成長動能。」

其他美國經濟數據則呈現好壞參半的局面。週二公布的數據顯示，美國消費者信心在 12 月惡化，主因是民眾對就業與收入的憂慮加深；同時，工廠產出在 10 月下滑後，11 月持平未見成長。

投資人同時關注委內瑞拉原油供應可能中斷的風險。

美國總統川普本月稍早宣布，對所有受制裁、進出委內瑞拉的油輪實施封鎖措施，使船東保持高度警戒。瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo ）表示：「在委內瑞拉儲油能力逐漸耗盡的情況下，該國可能被迫關閉部分產量的風險正在升高。」

在美國對更多船舶採取行動後，委內瑞拉的油輪裝載作業已明顯放緩，多數船隻僅在國內港口之間轉運原油。川普週一表示，美國可能會保留或出售在委內瑞拉外海查扣的原油。

俄羅斯原油供應受擾，同樣對油價形成支撐。俄軍週一深夜攻擊烏克蘭黑海港口敖得薩（Odesa），導致港口設施與1艘船舶受損，這是該地區在不到 24 小時內遭到的第2次攻擊；同時，烏克蘭無人機襲擊也破壞了俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區的2艘船舶與2座碼頭，並引發當地村莊火災。

