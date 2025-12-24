揭穿習近平科技大夢！外媒狠爆中國經濟慘不忍睹

外媒報導，中國一方面正在縮小與美國在全球科技主導地位上的差距，但另一方面經濟卻問題重重。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》以「中國奮力衝刺科技主導地位，卻難掩經濟體系的千瘡百孔」為標題報導，形容中國一方面正在縮小與美國在全球科技主導地位上的差距，但另一方面經濟卻問題重重。

根據報導，中國自行研發的電動車，馳駛過的是空無一人的公寓樓。由人工智慧（AI）運作的工廠機器人，大量生產著失業大學畢業生買不起的產品；在債務飆升創新高下，國家科技基金仍向虧損的新創企業投入數十億美元的資金。

中國雖然有能力在全球競爭最激烈的一些技術領域挑戰美國，但付出的代價卻相當高昂，官方在指導投資方面的強力干預，浪費了巨額資金。而中國每年在自力研發上投入的數千億美元，也排擠了用在農村教育、社會保障體系等資金。

中國的戰略是在關鍵領域提高自給自足能力，以防對手切斷外國技術獲取管道。2020至2024年間，中國的研發支出大增近50%，從許多指標來看，中國的創新能力正在增強，其中包括採用電磁彈射技術的航空母艦福建號下水、工廠安裝的機器人數量超過所有國家、計劃2030年前將首批太空人送上月球等。

但即使如此，中國看起來仍然脆弱，經濟前景的不確定性，讓許多中國人開始精打細算，進而迫使企業削減招聘，並導致薪資受到抑制。

如今，中國城市人均可支配收入每月不到700美元（約新台幣2.1萬元），而農村多達數億人每日僅靠數美元維持生計。報導以河南省澠池縣為例，2022至2024年間，該縣科學技術支出增近50%，且正在籌建機器人產業園區，並入股1家汽車晶片製造公司；但同時當地政府收入卻下降逾10%，部分政府工作人員幾個月來領不到薪水。

報導還說，中國領導人習近平的路線似乎已經明確，就是決心以出口擺脫困境。今年前11個月，中國的貨物貿易順差首次突破1兆美元（約新台幣31兆元），顯示中國製造業生態仍具韌性，且中國擁有更龐大的資源實現這種模式的「自給自足」目標。

但一個更根本的問題是，中國官方對科技的投資和補貼，流向的卻是未能創造足夠就業機會的行業。在中國的城鎮，6分之1的年輕人處於失業狀態。

報導表示，雖然中國官方意識到上述問題，但官員們仍宣示，在中國的下1個5年規劃中（十五五規劃，2026至2030年），相同模式的「自給自足」仍將至關重要。

