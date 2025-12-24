400多萬「秘密存款」不翼而飛 ! 老婦泣訴「1行為」陷現金儲蓄陷阱

日本約有47兆日圓可能在家庭中不翼而飛，這是現金儲存的風險。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著年關將近，許多家庭會展開大掃除，但有些意想不到的退休風險就會在此時暴露出來。專家指出，許多退休人士會將存款藏匿，倘若地點越複雜，就有可能會忘記存款的去向，陷入現金儲蓄的風險。

日媒報導，一對7旬老夫婦在年末整理財務時，竟意外揭開了老年生活中最容易被忽略、卻也最致命的風險，將積攢的2000萬日圓（約新台幣406萬元）的「秘密存款」丟失的現實，老婦人當場懊悔落淚。

據報導，日本神奈川縣74歲的丈夫與72歲的妻子，靠著年金與存款過著節制安穩的退休生活。他們沒有奢侈嗜好，日常樂趣只是散步與泡溫泉，但在去年時，妻子突然迷上了「生前整理」。

由於妻子在地方政府的講座上聽說，若將來交由遺物整理業者處理，動輒得花上50萬日圓（約新台幣10萬元）以上，於是下定決心趁自己還有體力，把家裡整理乾淨，避免將來給女兒添麻煩。

從廚房、臥室、衣櫃、收納櫃，到床底、電視櫃下，家中不用品一一被清出，短短時間垃圾袋就堆了30多袋。丈夫提醒「別太過頭」，不過也覺得趁健康時整理並非壞事，沒多說什麼。

直到某天，大掃除接近尾聲時，妻子突然尖叫出聲，臉色發白地衝來找丈夫，指稱放在家中的錢不見了、連同紙袋一起消失了」。

據了解，這對夫妻習慣把數百萬日圓的現金留在家中，以備不時之需，而不是全數存進銀行。為了避免失竊風險，妻子還特地分散藏放在不同角落。沒想到，當中約有30萬日圓（約新台幣6萬元）卻怎麼也找不到。

兩人把家裡找遍仍一無所獲。妻子哭出來、並懊悔地說，會不會是整理時丟掉了。最後，夫妻只能接受「恐怕真的被當垃圾丟掉了」的事實。

日媒指出，這樣的案例在日本非常常見。根據民間研究機構估算，截至2025年夏天，日本家庭中以「抽屜存款」、「櫃子存款」形式存在的現金，金額高達47兆日圓（約新台幣9.4兆元）。但相較低利率時期的60兆日圓（約新台幣12兆元）已略有下降，

專家指出，特別是70歲以上族群，常因「緊急時需要現金」而傾向在家中存放大筆金錢，卻忽略了背後的風險。

分散藏放、未告知家人，一旦發生失智、急病住院，或像這起案例般進行生前整理，原本「應該存在」的現金，就可能在無人察覺下直接消失。

此外，現金通常不在火災或失竊保險的理賠範圍內，即使投保，補償上限也往往只有20萬日圓（約新台幣4萬元）左右。

日媒提醒，老年資產管理的關鍵，不在於藏得多隱密，而在於是否能被自己與家人清楚掌握。對於退休人士來說，真正的安全感並非「手邊有現金」，而是「知道錢在哪裡、有多少、用來做什麼」，這才是真正守住老後生活的底線。

