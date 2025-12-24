太「金」人！黃金又創新高 其他貴金屬也漲瘋了

週二（23日）黃金價格創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（23日）黃金價格創新高，白銀延續破紀錄漲勢、突破70美元大關，鉑金也在同1天刷新歷史紀錄。

黃金現貨價上漲1.1%，報每盎司4492.99元，盤中稍早觸及4497.55美元。

2月交割黃金期貨上漲0.8%，報每盎司4505.7美元。

《路透》報導，在地緣政治緊張、美國降息、強勁的央行買盤和投資需求支撐下，黃金今年來漲約70%。

SP Angel分析師表示：「我們仍然認為，央行外匯儲備多元化的長期趨勢，將在本十年末成為黃金價格的主要利好因素。」分析師在報告中預測，明年黃金價格將漲至每盎司5000美元。

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲3.2%，報每盎司71.22美元，盤中稍早觸及71.49美元的歷史高點，今年來共上漲147%。葛蘭特預測白銀的下個目標是75美元，但年底獲利回吐可能引發回檔。

現貨鉑金跳漲6.4%，觸及每盎司2255美元，盤中稍早觸及2262.74美元的歷史高點。

現貨鈀金上揚5.7%，報每盎司1859.38美元，創3年新高。

Zaner Metals 副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）：「追根究柢來說，這是市場供需現實的體現，該市場已經連續5年處於供需缺口狀態，同時日益增加的工業需求。避險因素、美元走軟預期和殖利率率下降，也是部分原因。」

此外本月初，歐盟委員會公佈放棄原定2035年生效的燃油車禁令的計畫。三菱公司分析師表示，這一消息「對鉑族金屬來說就像打了興奮劑，延長了它們在催化轉換器中的使用時間」。

